Cómo se fabrica la carne artificial y a cuánto se consigue en el mercado (¿se consigue?)

Para el economista Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura, integrante del INTA y experto en tecnología aplicada a la actividad agropecuaria, las economías regionales argentinas que más se han adaptado al uso de las nuevas tecnologías, la industria de granos es la que más la ha incorporado. "De las 25 o 30 cadenas productivas que tiene la Argentina -acotó- pocas las han adoptado".

Explicó una vez más algo que los mendocinos palpamos en carne propia: "Todas estas crisis recurrentes del vino que se viven tienen que ver porque se produce proporcionalmente una cantidad muy grande de vino de poco valor. Para mucha gente que no produce vino de valor importante es muy difícil meterse, porque hay falta de crédito y no hay un dinamismo. Los problemas estructurales que hoy tienen las economías regionales son muy importantes", dijo. Además mencionó a la cadena del limón, a "una parte de la ganadería bobina, o la cadena del té".

El que tiene dinero incorpora tecnología, cosa que no puede hacer el que no tiene rentabilidad, pero necesita incorporarla para que le vaya bien, aunque las tasas para obtener el financiamiento necesario para poder hacerlo.

Delgado explicó que la tecnología aplicada al campo permite hoy que "el 13% de la leche que se produce en Estados Unidos ya no es de vaca".

Sobre las carnes alternativas

El especialista explicó que "hay dos tipos de hamburguesas de este tipo". "Yo -contó- comí una hamburguesa de Impossible Whopper". "La proridad es que no hay ninguna molécula en un músculo que no esté presente en el reino vegetal. Entonces, lo que se hace es identificar a esa molécula de plantas raras, extraerlas,. y a través de un proceso de diferencia de temperaturas y de presión, se hace una hamburguesa", contó Delgado. "El objetivo es confundir al sistema sensorial humano, en términos de escuchar cómo se cocina, de verla, olfatearla, degustarla y desde el tacto. Se busca que el sistema sensorial humano no se dé cuenta de que es una hamburguesa vegetal"., indicó.

Además, delgado se preguntó: "¿para qué vamos a pasar por un animal que es un biodigestor carísimo, que está diseñado para reproducirse, si podemos hacer esto?".

