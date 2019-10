Así podés bajar series y películas gratis

De un tiempo a esta parte, las corporaciones del mundo -las mismas que antes se quejaban de Internet, pero ahora el 80% de sus dividendos provienen del streaming- se llevaron a Pelispedia y SeriesW. Ya nadie sabe qué hacer para verse una serie, una peliculita al menos. El mundo mira embobado la pantalla de un dispositivo… vacía. ¡Pero no se ha perdido nada! Hoy te contamos dónde ver y bajar series, películas, música y hasta cómics.

Así es, no tenés de qué preocuparte más que por la injusticia de que haya personas detenidas por tener una web en la que se compartía código embebido. Sí, esa gente no publicaba las películas -no las subía a Internet- sino que hizo una web que nos permitía mirar los contenidos que están en servidores que no son de ellos. El asunto es que nadie dio de baja los servidores (porque se puede encontrar un pezón en una foto pero no seguir un enlace y descubrir en qué servidor está un video… ¡chan!) imagino yo que seguro se deba a que dar de baja esos servidores es perder los dividendos que levantan en publicidad y a que, al parecer, está bien perjudicar a los usuarios pero mal molestar al capital.

¿Gobiernan el Streaming? ¡No lo necesitamos!

Existen alternativas peer 2 peer, que te van a permitir hacer exactamente lo mismo que Pelispedia, pero de una forma más cómoda, más segura y hasta con más material.

Popcorn Time

Se trata de una interfaz gráfica (una suerte de 'máscara') que en realidad es un cliente BitTorrent de software libre y multiplataforma que incluye un reproductor multimedia integrado. Las aplicaciones ofrecen una alternativa gratuita a los servicios de transmisión de video basados en suscripciones, como Netflix. Popcorn Time utiliza la descarga secuencial (que es la versión en castellano del streaming) para transmitir el video listado por varios sitios web de torrent, y también se pueden agregar manualmente.

El principio es el de siempre: cuanto más compartís, mejor será tu descarga. Tenés que tener en cuenta que tu computadora va a estar subiendo y bajando material en simultáneo. Y sí, no se puede disfrutar de lo que comparten las demás si vos no compartís nada. El costo del entretenimiento es la solidaridad. Formidable.

Tiene una interfaz muy parecida a Netflix y permite básicamente lo mismo, de la misma manera, pero sin pagar.

En la web del programa nos dicen que si estamos preocupadas por la legalidad de lo que hacemos… chequeemos la legislación en nuestro país. Por ejemplo en Nueva Zelanda no existe este cáncer cultural que significa el copyright, por lo que si estás viviendo allá o tu VPN lo está, no vas a tener problemas. También podés instalarte una VPN para anonimizarte, todos estos servicios, gratuitos, te invitan a instalarte una: ELEGÍ VOS cuál querés. Si ellas te dan algo gratis y pagan todo por vos ¿quién es el producto? ¡Correcto! Vos. Así que mejor elegir la VPN vos y no usar la de ellas porque por ahí su negocio está justamente en esa VPN y la idea es tener cultura gratis, no espionaje.

Podés descargarla desde aquí.

Terrarium: en la compu, en la tele, en el celu

Terrarium es una de esas aplicaciones similares a Popcorn Time que ofrece acceso a películas y series en streaming de manera sencilla. Es una aplicación que no se encuentra en la Google Play Store, pero que se puede descargar de forma segura desde Apk Mirror. Además, se ha actualizado recientemente a la versión 1.9.1 con notables mejoras en la estabilidad y reducción en el número de anuncios.

La aplicación ofrece acceso directo a una inmensa cantidad de películas y de series. Se encuentran ordenadas en parrilla y por la imagen de su carátula, por lo que no hay ningún problema a la hora de navegar por el contenido disponible. Basta con pulsar sobre cualquiera para ver los enlaces disponibles. Después, dale a un link concreto y se reproducirá a continuación.

Terrarium no almacena ningún tipo de archivo, por lo que depende de lo que ya existe en Internet. Por lo general siempre hay varios links para elegir, cada uno con su pertinente calidad. La aplicación ofrece acceso a todos con la posibilidad de verlos en streaming pulsando sobre el “play” y de descargarlos apretando sobre “Descargar”. De esta manera podremos visualizarlo offline.

Como decíamos antes, Terrarium no se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones Android, por lo que la única manera de instalarla es mediante un archivo Apk. Ya sabés lo que eso significa: hay que activar la casilla de “Orígenes desconocidos” que se encuentra en los ajustes de tu Android y “Seguridad”.

La descarga es segura, aunque te recomendamos que no aceptes los permisos de acceso a contactos que la aplicación te pedirá al iniciarse.

Descargar Terrarium

¡Hay más!

Pronto te las contamos.