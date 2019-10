Así hacen los consumidores de porno para no contagiarse de virus

El porno genera tantos movimientos en Internet que ningún buscador lo tiene en cuenta a la hora de publicar las cadenas de búsqueda más utilizadas. Según estadísticas sobre consumo de contenidos para adultos de 18 a 35 años alrededor del 55% de las mujeres y del 70% de los hombres ve porno en Internet por lo menos una vez a la semana. Si reducimos la muestra y tomamos una diaria los números cambian: el porcentaje de mujeres que consume estos materiales a diario merodea el 30%, el de hombres baja al 60%.

El 12% de la red corresponde a sitios porno. Esto crea grandes oportunidades para infectar con poco esfuerzo a grandes porciones del mundo. Un cóctel de porno, infecciones y marketing digital que significa millones cada día.

Ahora... ¿es posible no infectarse? Sí.

Como ver porno online sin infectarte

Algunas pautas que evitan el contagio de virus en sitios porno

Racionalidad: Tanto anuncios publicitarios como elementos emergentes son ideales para hacer que la gente se autoinfecte. Antes de dar clic, pensá.

Desconfianza: no hagas clic en ninguna ventana emergente.

Limpieza: limpiá tanto la caché como los archivos temporales de tu dispositivo. Incluso el historial completo.

El smartphone... el dispositivo más utilizado

Navegador: navegá siempre en modo incógnito.

Precaución: no entres en webs sospechosas y hacé caso a las advertencias de tu navegador. Si dice 'no seguro', entonces es 'no seguro'.

Descargas: descargan sólo desde foros y comunidades dedicadas al contenido para adultos, donde además podés chequear la legalidad de los materiales así como la voluntad de quienes participan en el video.

Mirones atentos: tenés que comprobar las extensiones de los archivos. Muchas infecciones se comparten engañando a los usuarios, confiando en que es habitual no leer y abrir cualquier cosa que te pongan enfrente. Tené cuidado con los archivos.exe

Antivirus, antimalware y Firewall: estos programas son importantes porque su antivirus actualizado y escanean periódicamente.

Leer: ninguna de estas webs quiere dejarte margen a que la demandes. Todo lo que te harán, está en sus términos y condiciones.

Correo electrónico: prestá mucha atención a que los dominios lleven efectivamente a donde los enlaces dicen llevar. Algo muy habitual es deshabilitar las carga automática de imágenes.

Profilaxis: tené mucho cuidado de las memorias USB y las máquinas de uso compartido.

En fin, si en tu navegación incorporás los contenidos para adultos, ya tenés una pauta liviana pero efectiva de cómo hacen quienes consumen estos contenidos para evitar una infección.