¿Qué quiere hacer Zuckerberg con Facebook, Instagram y WhatsApp?

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, planea integrar los tres servicios de mensajería principales de la empresa: Facebook, Instagram y WhatsApp, en una misma estructura unificada, como informa The New York Times (NYT).



Los cambios que planea implementar la compañía suponen la unificación de la estructura de mensajería de las tres aplicaciones, si bien Facebook, Instagram y WhatsApp mantendría su uso como aplicaciones independientes.



La reconfiguración de las aplicaciones, según cuatro fuentes implicadas en este cambio citadas por NYT, requiere de miles de trabajadores, y todavía se encuentra en una fase temprana. Se espera que la unificación se haya completado a principios de 2020.



La compañía, además, planea introducir en todas las aplicaciones la encriptación de extremo a extremo, que impide el acceso no autorizado a las conversaciones privadas de los usuarios.



Si bien Zuckerberg no ha especificado el tipo de beneficios que reportarán los cambios, dos de las fuentes consultadas han destacado la implicación de los usuarios y nuevas formas de publicidad.