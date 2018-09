Qué ofrece el iOS 12, el nuevo sistema operativo de Apple

El iOS 12 de Apple para sus dispositivos estará disponible el 17 de septiembre y pese a que la empresa es cada vez más abierta, los especialistas señalan que iOS no lo es, "para bien y para mal", acotan. La nueva versión, iOS 12, no representa un gran cambio conceptual. Visualmente no se aprecian cambios relevantes. Pero sí un punto de inflexión, una interfaz más intuitiva y gestual. El pasado año fue por dos vías. El propio diseño del iPhone X, el primero de la compañía que prescindió del clásico botón físico Home, obligaba a buscar una alternativa. Así, el modo de uso, por lo tanto, cambió.

Todo ese entramado de detalles gestuales quedan impregnados en iOS 12 a consecuencia de la decisión de Apple de llevar a los nuevos iPhone a ese diseño de «todo pantalla». Ni que añadir tiene el hecho que modelos anteriores podrán instalar la actualización en cuanto esté disponible. Funcionará a partir del iPhone 5S, iPad mini 2 o iPad de quinta generación.

La promesa de la compañía es que la nueva versión del sistema operativo es aprovechar las características técnicas de los dispositivos electrónicos para intentar exprimirlo al máximo. Se habla de que es capaz de ir el doble de rápido que iOS 11. Por ejemplo, la cámara abre hasta un 70% más rápido que su predecesor. «El resultado es un rendimiento increíble en todos los dispositivos compatibles, incluidos el iPhone 5s y el iPad Air», auguran desde la multinacional.

De acuerdo con las claves publicadas por ABC al respecto, Apple ha introducido funciones basadas en modelos de Inteligencia Artificial. Las aplicaciones que otros fabricantes han pensado se entran en el apartado fotográfico principalmente en un intento de mejorar las imágenes captadas con mejores efectos y explotando todos los detalles. Pero la firma de la manzana también quiere sacarle provecho, por ejemplo, a las notificaciones y alertas, que vienen a partir de ahora agrupadas por hilo y por tema

De tal forma, iOS 12 permite gestionar notificaciones en tiempo real desde la pantalla de bloqueo, enviando las de una app concreta al Centro de Notificaciones o desactivándolas todas. Además, el asistente de voz Siri es capaz de hacer sugerencias inteligentes sobre los avisos en función de cómo se interactúa con ellos.

Conferencias con hasta 32 contactos

Con iOS 12, Apple se pone al día con el servicio de conferencias FaceTime, que permite activar la cámara frontal para realizar, entre otras cosas, videollamadas. A partir de ahora se permite hasta 32 interlocutores al mismo tiempo, con lo que también está orientado como herramienta para uso laboral. Para ubicarse en la conversación, la imagen de la persona que está hablando en cada momento se amplía automáticamente. Cabe añadir que se puede iniciar una conversación de grupo desde un chat en Mensajes o unirse a una activa en cualquier momento.

Nuevos animojis y efectos para los mensajes

Una de las más simpáticas novedades de la pasada campaña fue el debut de los llamados animojis, unos avatares personalizados que reproducen las emociones de la persona a través del sensor de reconocimiento facial. Estaba, como es obvio, únicamente disponible para el modelo iPhone X, pero ahora se extiende al resto de nuevos modelos. En realidad es una característica centrada para el entretenimiento.

Aunque tuvo una asombrosa repercusión en un primer momento (¿se acuerdan del furor de los animoji karaoke?) su uso ha menguado considerablemente al mismo ritmo que otros fabricantes como Samsung lo incorporaban a sus propios terminales con algunos cambios. Pues bien, la firma de la manzana no quiere que se pierda por el camino y ha añadido una nueva batería de iconos -koala, tigre, fantasma o tiranosaurio- y generar un «Memoji» que refleje la personalidad y estado de ánimo. El sistema crea varias versiones para usarlas en los mensajes.

Otra de las novedades de iOS 12 se encuentran en el abanico de efectos y recursos gráficos que se pueden emplear en la aplicación Mensajes a través de la cámara integrada en la aplicación. Con esta función, los usuarios pueden compartir una imagen o video añadiéndole un animoji, filtros, pegatinas o stickers para personalizar el contenido.

Control parental y funciones de desintoxicación

En un giro de los acontecimientos, las empresas tecnológicas han pensado en incorporar funciones para ayudar o, al menos informar, a los usuarios de si están sufriendo tiempos demasiado prolongados con los servicios digitales. Sin ser realmente unas medidas contra la adicción a los móviles, en el caso de iOS 12 ha añadido una opción llamada «Tiempo de uso», que permite que los usuarios conozcan el tiempo que se pasan navegando por internet, utilizando aplicaciones o con el propio dispositivo. La idea es administrar mejor el tiempo con el iPhone.

Como curiosidad, la nueva versión dispone de nuevas formas para «silenciar» las notificaciones en un intento de reducir las interrupciones de los aviso, mensajes o llamadas. Algo que, según los especialistas en adicciones digitales, está detrás de un mayor estrés. Por ejemplo, ahora se puede activar «No Molestar» solo para una reunión o en un sitio concreto. Se desactivará automáticamente cuando acabe el evento o te vayas de ese sitio.

Para los más pequeños existe un servicio interesante, que permite configurar ese tiempo de uso con los códigos de identificación de Apple de tu familia para mantener a raya el tiempo que pasan tus hijos en apps y sitios web. Así, si quieren más tiempo, tendrán que pedírtelo para que lo apruebes. La idea es determinar el tiempo que se puede pasar al día. La duda es si realmente se usará.

Apuesta por la realidad aumentada

Esta tecnología no es nueva. Consiste en añadir objetos virtuales sobre imágenes estática. Tiene una gran aplicación en diversos campos como el diseño, la arquitectura, la educación o las ciencias. A partir de ahora, la herramienta que proporciona estas experiencias, ARKit 2, permite que se mantienen en el tiempo y estén asociadas a un lugar físico.

Es decir, si creas una obra de arte, otra persona podrá verla más adelante en ese mismo sitio. Eso es gracias a se ha mejorado el sistema de reconocimiento 3D. Ahora, puede reconocer tanto los objetos como la orientación del dispositivo respecto a ellos, aprovechando esa información para activar la realidad aumentada. Leé más aquí.