Zonda: las ráfagas se sienten en Mendoza y suspendieron las clases en un departamento

La medida por el Zonda rige para todos los niveles y modalidades en los turnos vespertino y nocturno. En el resto de la provincia hay clases.

El pronóstico de viento Zonda se cumplió en la provincia de Mendoza y las ráfagas comenzarona sentirse desde la siesta en algunas zonas del oasis norte. Por precaución, la Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases en un departamento.

Zonda y suspensión de clases Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas informó que para este jueves 21 de agosto se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Lavalle.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Recomendaciones ante el viento Zonda El pronóstico del tiempo para Mendoza El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas indica para el jueves nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. También se espera un temporal de viento y nieve en la cordillera. La máxima será de 18°C y la mínima de 6°C.

Además, se espera que el cielo esté nublado en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza, con probabilidad de precipitaciones. La zona Sur mantendrá condiciones de nubosidad durante toda la jornada.