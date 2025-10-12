Vuelven las lluvias a Buenos Aires tras la tormenta: a qué hora se larga con todo de nuevo

Este domingo 12 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó inestabilidad y lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima continuará inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante las próximas horas. Luego de un sábado a la noche pasado por agua, se esperan lluvias leves y chaparrones intermitentes este domingo, con una mejora en las condiciones a partir del lunes.

¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires? Este domingo, las probabilidades de chaparrones se mantendrán entre un 10% y un 40% durante la tarde y la noche, asegurando un clima inestable.

Pronóstico para la semana La inestabilidad comenzará a ceder el lunes, aunque se esperan posibles chaparrones al inicio del día. El resto de la semana se presentará con cielo nublado o ligeramente nublado, y temperaturas agradables.