Para muchos alumnos de toda la provincia, sobre todo aquellos de zonas rurales, hoy el regreso a clases no será a pie. Y no hablamos del MendoTran, como otra de las opciones para llegar a las escuelas. Lo harán en bicicletas que no son nuevas pero lucen flamantes. Son las que desde el año pasado entrega el programa "Mendoza Sustenta", del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, junto con el Poder Judicial y la Dirección General de Escuelas (DGE) y están destinadas a chicas y chicos de escuelas de los distintos departamentos de la provincia.

El caso más reciente tuvo lugar el viernes pasado en la escuela N° 1-127 Elias Villanueva, de Jocolí, Lavalle, donde estudiantes de la zona recibieron 15 rodados de manos de funcionarios provinciales y municipales. En este distrito rural, los casi 400 alumnos esta institución escolar llegan a clases en bicicleta.

Una realidad que el ministro Martín Kerchner destacó en el acto de entrega: “La recuperación y entrega de estas bicicletas, que antes fueron parte de hechos delictivos y hoy las tienen alumnos de escuelas rurales que deben recorrer mucha distancia para llegar, es un símbolo muy fuerte de que cuando el Estado recupera su visión y su capacidad de acción se llegan a estos resultados”.

El año pasado se entregaron 400 bicicletas en dos etapas. En la primera fueron 150 entregadas a escuelas rurales de Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo, Alvear y San Rafael y en una segunda instancia se benefició a 250 de Rivadavia, Junín, Santa Rosa, San Martín, La Paz, San Rafael y Luján de Cuyo.

Para este ciclo lectivo 2019 está previsto entregar unas 140 bicicletas. Las mismas son aportadas por el Poder Judicial de Mendoza, que tiene a su cargo los operativos de secuestro de bicicletas y luego las traslada a sus depósitos en la ex bodega Giol.

Esta iniciativa, destacan desde "Mendoza Sustenta", busca fomentar la movilidad sustentable como medio de transporte y hábito saludable, cuidando el ambiente y brindando soluciones a problemáticas concretas, como es el incremento de la contaminación ambiental, el crecimiento poblacional, vehicular e industrial que viene experimentando la provincia en los últimos años.