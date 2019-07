La chica que volvió a caminar tras el accidente en la Cuesta de los Terneros sueña con bailar

Poco más de dos años han pasado desde el accidente que le cambió la vida. Priscila tenía 13 años cuando el colectivo en el que viajaba junto a sus compañeros de danza volcó en la ruta de la Cuesta de los Terneros, en San Rafael. Como consecuencia del accidente, 15 personas perdieron la vida y a ella le dijeron que no podría volver a caminar. Sin embargo, gracias a una fuerza de voluntad única y el trabajo de los médicos del Hospital Garrahan, pudo revertir esos pronósticos y hoy sueña con volver a bailar.

"Yo estoy feliz de volver a caminar y tengo esperanzas de volver a bailar", expresó Priscila en una entrevista con TN. Allí, la joven que hoy tiene 15 años admitió que a lo largo de este tiempo ha tenido "días buenos y otros malos", pero nunca bajó los brazos. "Cuando todavía estaba en la silla de ruedas vivía momentos de crisis en los que me acordaba del accidente. Pero existía un leve movimiento en el cuádriceps derecho y junto a los médicos nos aferramos de eso para poder mejorar", explicó.

En todo momento, Priscila destacó el acompañamiento de médicos, enfermeros y su familia, quienes le dieron fuerza para no bajar los brazos en esos días en que asomaba la tristeza y se preguntaba por qué le había sucedido algo así.

"Después de una intervención médica vimos que más allá de la lesión había una continuidad anatómica. Era una ventana chiquita para una recuperación mínima y parcial", explicó uno de los médicos que la trataron.

Recordó su internación en el Garrahan

Desde entonces, fue mejorando de forma paulatina y logró control de esfínter además de un notable fortalecimiento de las piernas. "Ahora va por más. Hoy está mejor que hace un año pero seguirá mejorando", manifestó el profesional de la salud.

Priscila reconoció que no han sido años fáciles. Ha tenido momentos malos y con 13 años tuvo que estudiar en el hospital para no retrasarse en la escuela. El año pasado volvió al colegio en silla de ruedas y este año ya puede sostenerse sobre sus piernas.

Si bien es optimista con su evolución, dijo que hay momentos en los que es negativa. "Aunque tarde años voy a volver a bailar", aseguró y agradeció el apoyo de médicos y enfermeros que la ayudaron en sus días malos. "Me encariñé tanto con ellos que cuando me dieron el alta sufrí porque no los iba a ver más", recordó.

En cuanto al resto de los sobrevivientes de la tragedia, explicó que un día fue a verlos a la academia de baile pero no tuvo fuerzas para volver. "Fui una vez a la escuela de danza y fue demasiado fuerte. No voy mas. Me hizo bien ver que compañeros que también sufrieron puedan cumplir su sueño y hacer lo que aman. Pero me dio impotencia no poder estar ahí con ellos también. Tener que verlos desde el otro lado fue muy fuerte", concluyó.