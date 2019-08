Vivian Levinson: "Quisiera un país donde no nos asfixiemos"

Vivian Levinson, la artista plásica bastante galardonada, cuenta que a través de su peor crisis se reinventó. De hecho, fue allí cuando comenzó con su camino de empoderamiento personal.

Hoy se define como constante, curiosa, intelectual, emocional, pero siempre conectada con el camino espiritual. "El maravilloso arte de ser uno mismo", dice.

¿Autodidacta o estudiada?

Las dos. La práctica artística requiere de capacitación, dedicación, nuevos conocimientos, investigación en los materiales, estudio de textos.

¿Qué es el arte para vos ?

El arte es parte de mi esencia.

No me concibo sin mi propia cita en el taller. Es emoción, sentimientos encontrados, autoconocimiento, observación, interpretación, son varias combinaciones.

¿Qué expresás a través del arte?

Las vivencias son cruce de imágenes, sensaciones, pensamientos, impresiones, por lo tanto, no puedo expresar aquello del cual no experimento y que va teniendo transformaciones conforme me pasa la vida.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Cuando me separé del padre de mis dos hijas mujeres y un hijo varón. Fue un empoderamiento paulatino en el camino de acciones artísticas: murales , talleres, fiestas de la vendimia, exposiciones, performance, instalaciones, escenografías, docente.

¿Qué sentís cuando pintás?

Que estoy haciendo lo que quiero hacer, mas allá del resultado artístico.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Particularmente creo que nunca el lienzo está en blanco, llevo una carga en mi mente de representaciones a veces casi vorágines de las cuales tengo que ordenar calmar y sacar . Después de esta limpieza comienzo con un dibujo, a veces directamente a la tela y en el proceso creativo aparecen transformaciones de la idea original.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Bueno es como mirar recuerdos de tu vida, fueron parte de mi camino, son diferentes procesos que interactuaron como una compleja acción poética.

Algunos no se salvaron de la fogata.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

En un clima de turbulencia decidí, por fin, hacer lo que sentía y creía. Desarrollar mis propias capacidades fue y es el camino posible, los espacios se fueron dando.

¿Cuál es tu sueño?

El año pasado estuve viajando, vi sociedades expresando la alegría de vivir en lo cotidiano, se podía escuchar en las calles las risas y comentarios de proyectos, el entusiasmo del día a día me llamó la atención. Quisiera un país donde no nos asfixiemos, donde cada uno pueda evolucionar y proyectarse según sus dones.

¿Te gusta mostrar lo que hacés?

Sí, absolutamente. Es enriquecedora la devolución de la gente, forma parte del cierre o apertura para otras obras.

¿Cómo te llevás con el marketing?

En lo social: muestras , inauguraciones muy bien, pero con el marketing muy mal.

¿Qué te inspira?

Hay varios disparadores , entre mis vivencias : mis afectos, búsqueda de procesos emocionales, música , lectura, mirar otros artistas, el proceso creativo debe estar estimulado en un diálogo continuo.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Me resulta difícil ver el cuadro terminado, siempre tengo la percepción que debo seguir trabajando la imagen que está inacabada. Siempre hay una excepción, en ese caso siento que se completa, entonces puedo ver concretado aquello que imaginé.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra ?

Generalmente pregunto a los que tienen más contacto con el mercado del arte.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

No lo sé.

¿Dónde soñás ver un cuadro tuyo?

En las paredes de cualquier casa . Poder ver la obra en relación a la fluidez de circuitos de adquisición diversos.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea el tuyo?

Es difícil pensar solo en uno o una. Me encanta la obra de Chiachio y Giannone.