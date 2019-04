Violentos cruces entre los papás de los nenes muertos en la Costanera

El homenaje a 4 meses de la muerte de Agustín (7) y Abril (3) Kruk, los chicos atropellados junto a su mamá en un aparatoso choque en la Costanera, derivó en una shockeante guerra de denuncias y agravios entre sus padres a través de las redes sociales.

El mes pasado la Justicia dictó una restricción perimetral a Miguel Kruk luego de que su expareja y madre de sus hijos, Carla Pagliaricci, lo denunciara por haber abusado sexualmente de los niños y haberla amenazado de muerte.

Por ello el hombre no pudo estar en el acto sobre el puente de la Costanera en la cual ocurrió el incidente vial por el cual tanto él como su exmujer buscan Justicia. El abogado y ahora, supuesta pareja de Pagliaricci, lorgó una restricción judicial para que Kruk no pudiera ni siquiera nombrarla.

Ante esta situación el papá de los chicos montó un acto en la Peatonal con una bandera para homenajearlos y pedir Justicia por los casos de muertos en incidentes viales. Allí se refirió a su exmujer como un “repollo” y apuntó contra ella, su supuesto novio y abogado y la madre de aquella. “Son caca, diarrea y sorete: se juntaron las tres mierdas para el sorete perfecto”, disparó sacado en un video de Facebook.

Al mismo tiempo consideró que los nenes prefirieron estar muertos que seguir viviendo con su mamá. “Agustín y Abril nacieron de un repollo y quisieron ir al cielo para que no los castiguen más (…) Las cenizas de mis hijos las tengo yo y siempre van a estar conmigo (…) Mis hijos están donde tiene que estar: en el cielo, porque jamás quisieron estar donde vos los quisiste tener”, remató Kruk al dirigirse al “pueblo de Mendoza”.

La reacción de la mujer

Pagliaricci respondió con una gravísima denuncia en contra de Kruk, a quien acusó de abusar de sus hijos y manosearlos. “Yo tenía la tenencia de mis hijos porque el papá fue denunciado muchas veces por abuso hacia su hijo; no me vine de Buenos Aires porque tenía ganas”, disparó la mujer también a través de un video en Facebook. “Tenía que alejarme del padre porque abusaba de Agustín y manoseaba a Abril”, detalló la mujer, quien dijo tener como prueba exámenes psiquiátricos y psicológicos a los que se sometieron ella y el nene, pero que no los tenía de la nena más chiquita “porque tenía solo 3 años”.

La mamá de Agustín dijo además que el nene le tocaba la cola a sus compañeros en la escuela porque decía que era lo que el papá le hacía a él. “Tengo las actas del colegio”, advirtió, y agregó que en Mendoza el propio chico les comentó sobre la situación a los directivos del colegio al que asistía.

Además aseguró tener “varias” denuncias por amenazas de muerte contra Kruk. “Decías que apoyabas a Barreda y que tendrías que haber hecho lo mismo conmigo”, comentó.

Pagliaricci asegura que detrás del “acting” Kruk esconde sus ambiciones de lanzarse a una carrera política. “El pueblo tiene que saber quién sos; tenés que dejar de engañarlos”, agregó.

Miguel Kruk con su hija Abril.

Los cruces siguieron luego con otro video de Kruk en el que apunta contra su exmujer y su abogado y supuesta actual pareja. Pagliaricci respondió con otro video de igual intensidad en el que dejó en claro que tiene “pruebas de todas las denuncias” y que aguarda las novedades del abogado de Kruk para dejar las cosas en claro en la Justicia.

La bandera que Kruk promete llevar a todo Mendoza menos a la "mierda" del barrio de su exmujer por la restricción judicial.

El caso

Agustín y Abril fueron atropellados junto a su mamá Carla el 14 de diciembre del año pasado cuando caminaban por la Costanera a la altura de calle Matienzo, en Guaymallén.

Los tres habían disfrutado de una tarde de juegos en una plaza de la zona y regresaban a su casa cuando fueron embestidos en una esquina por un Ford Fairlaine, en un incidente del que participaron otros tres vehículos.

Por el caso solo el conductor del Fairlane sigue detenido.