Vendimia 2026: va a llover el sábado durante la gran fiesta de Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado inestable en Mendoza, justo cuando se realizará el Carrusel y la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El reporte de Defensa Civil informó acerca de las actuaciones del organismo por una nueva tormenta en la provincia de Mendoza.

El pronóstico para el sábado 7 de marzo, día de la Fiesta Nacional de la Vendimia, mantiene en vilo a Mendoza por la posibilidad de lluvias durante la tarde y la noche. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió una alerta, la atención está puesta en el cielo porque la jornada incluye el Carrusel y el acto central en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Según el SMN, la temperatura tendrá poco margen: la máxima apenas alcanzará los 22° y la mínima se ubicará cerca de los 16°. A lo largo del día se esperan precipitaciones en distintos puntos de la provincia, con un escenario que se vuelve más relevante hacia el horario del evento.

Mirá la evolución de las lluvias para el sábado Se esperan lluvias para este sábado en Mendoza Hacia la noche hay probabilidades de lluvia en el Gran Mendoza. WINDY En las primeras horas de la mañana, el SMN prevé lluvias aisladas en la alta montaña. Después de la siesta mendocina, las precipitaciones se concentrarían en el Valle de Uco y, cerca de las 20, el sistema llegaría al Gran Mendoza, en un tramo clave para quienes se muevan por actividades vinculadas a Vendimia.

Hacia las 23, el norte y el este provincial podrían registrar lluvias fuertes, mientras que en el Gran Mendoza se esperan precipitaciones más leves, aunque persistentes.