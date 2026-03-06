Vendimia 2026: seguí en vivo la Vía Blanca de la Reinas

La Vía Blanca de las Reinas es el evento oficial que abre el fin de semana de Vendimia en Mendoza. Los carros de los 18 departamentos llenan de luces, color, música y alegría las calles de la Ciudad de Mendoza donde vecinos y turistas disfrutan de una noche distinta.

Las celebraciones continuarán el sábado con el Acto Central, el domingo con la repetición y se extender{an hasta el martes con los especatáculos en vivo en el teatro griego Frank Romero Day.

Vía Blanca vendimia La Vía Blanca de la Reinas en vendimia El desfile de los carros departamentales es una de las atracciones más importantes del fin de semana de vendimia. En cada carro va la reina departamental que buscará la corona nacional en el Acto Central.

El recorrido de la Vía Blanca