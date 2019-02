Una nena murió ahorcada mientras jugaba en un andamio

Una nena de 9 años murió el martes a la tarde tras ahorcarse cuando jugaba en un andamio en el patio de su casa en la ciudad santafesina de Rosario. Su familia la encontró atrapada en la estructura con una bufanda.

Los padres y el hermano de la niña se encontraban adentro de la casa ubicada sobre la calle Aurora al 3600 mientras ella jugaba sola en el patio.

La familia había terminado de almorzar y cada integrante estaba abocado a su rutina.

"En un momento fui a la pieza y no la encontré. La seguí buscando y vi que la puerta del fondo estaba entreabierta. Miro para afuera y la veo paradita entre el caballete de metal", relató la mujer.

"Pensé que me estaba haciendo una broma, que no se movía a propósito. Le dije que si seguía bromeando se iba a quedar sin helado y entré. Me asomé por la ventana pensando que iba salir de ahí, pero no se movió. Entonces salí y cuando me acerqué le encontré atrapada y muy pálida", describió la tremenda escena la mujer.

Los padres de la joven la llevaron primero al Centro Asistencial Barrio Plata, ubicado a pocas cuadras de su casa, y luego la chica fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde murió a las pocas horas, según consigna Clarín.

Delfina sufrió "un ahorcamiento fuerte" después de que se enganchara "una especie de bufanda" que usaba en el cuello al andamio en el que estaba jugando. El caso es investigado por el fiscal Donato Trotta, de la Unidad de Homicidios Culposos de Rosario.