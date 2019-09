Una "madre del dolor" impidió que 70 autos corrieran picadas con una denuncia

Viviam Perrone, la fundadora de "Madres del Dolor", impidió anoche que decenas de autos participaran de picadas en la autopista General Paz.

Perrone, según recogió Infobae, aseguró que el lugar en cuestión -una estación de servicio ubicada en General Paz y Avenida de los Constituyentes- es un punto de encuentro regular entre quienes suelen practicar esta actividad ilegal.

Shell de Constitiyentes llena de autos para correr picadas. Vine personalmente a ver — Viviam Perrone (@viviamperroneOK) September 26, 2019

"Se sabe que lo hacen los miércoles a la noche. Uno lo denuncia una y otra vez. Me dijeron que hoy se volvían a juntar así que decidí venir a ver si esto era así. Llegué y había más de 70 autos y cientos de chicos. Muchos de ellos estaban muy tranquilos y me dijeron que vienen a mostrar sus autos, pero otros no. Y cuando llegó la policía, trataron de escapar todos. Una moto chocó y se tuvieron que llevar al chico en ambulancia", dijo Perrone.

"¿Cómo puede ser que esto exista? Hay cámaras en la General Paz. Está todo organizado pero lamentablemente se hace poco. Hoy la policía estuvo muy bien. Taparon las posibles salidas. Hasta que lo hicieron se habrán escapado 20 autos. Mi miedo es que cambien de estación de servicio y vayan a otro lado. Dedíquense a los autos si quieren, pero no a la velocidad. Para correr está el autódromo o el picódromo", agregó

Perrone perdió a su hijo Kevin Sedano, de catorce años, el 8 de mayo del 2002 ocho días después de haber sido atropellado y abandonado por Eduardo Sukiassian en Olivos