Una candidata a concejal de Salta despierta suspiros en las redes sociales

A solo unos días de que los salteños, por cuarta vez en el año, se acerquen a votar a sus representantes, aparecieron las fotos hot de Cande Correa, profesora de Ritmo Fitnes que, como saben aquellos que la conocen, no tiene pudor para mostrar su cuerpo en las redes sociales.

Al parecer, esto indignó a otra salteña que hizo alusión a la forma de mostrarse de Cande, dando a entender que esto sería un impedimento para que pueda postularse.

La candidata, que obtuvo buenos resultados en las PASO, manifestó que esta viralización de las fotos la impulsaron para que se baje de la candidatura y tratar de perjudicarla. Las fotos ya salieron del ámbito provincial y están llegando a todos los rincones del país.

“Trataron de publicar esas fotos creyendo que me podían hacer un mal, pero mi trabajo es motivar con el cuerpo, o sea, no tiene nada de malo, no hice nada de malo. Si por mostrar mi cuerpo no puedo dedicarme a la política, estaríamos ante una sociedad súper machista”, manifestó Correa.

Lo cierto es que la joven cuenta con más de 41 mil seguidores en todo el país y muchas veces se habló de que era la “Sol Pérez salteña”, por su increíble parecido en el físico.

Esto, evidentemente, fue una gran ventaja a la hora de recibir los votos y al parecer, no faltó la mano negra que quiso perjudicarla, pero como declaró, hoy está más fuerte que nunca luchando para ocupar una banca en el Concejo Deliberante de la capital salteña.