Un mendocino a cargo del INTA a nivel nacional

El mendocino Carlos Parera asumió ayer como director nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA) con un mandato de cuatro años en el puesto, informó hoy el organismo nacional.

Parera tendrá la función de coordinar, planificar y gestionar las actividades del instituto en todo el país.

"Durante los próximos cuatro años, la agenda del organismo estará enfocada en la innovación y en el desarrollo de tecnologías para el crecimiento del sector agroproductivo", destacó el INTA a través de un comunicado.

Del acto para la puesta en funciones participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Santiago del Solar; el presidente del INTA, Juan Balbín; y el director saliente, Héctor Espina.

Carlos Parera, el nuevo director nacional del INTA, quien tendrá por delante la tarea de coordinar, planificar y gestionar las actividades del instituto en todo el país, nos cuenta cuáles son los desafíos para el futuro.

Perfil del ingeniero

Parera es Ingeniero Agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Obtuvo el título de M.Sc. en la Universidad de Florida (Tesis: Improved seed germination and stand establishment in sweet corn carrying the sh2 gene) y el de Ph.D. en la Universidad de Florida (Tesis: Seed vigor and germination of shrunken-2 maize).

Ingresó al INTA como Becario en el área de extensión en la AER La Consulta (1980). Fue Director de la EEA San Juan (1992-2003) y Director Regional del CR Mendoza –San Juan (2003-2014). Actualmente se desempeñaba como Profesional Consulto.

"El desafío es grande pero mi convicción es que con el esfuerzo de todos podemos tener un INTA ágil para responder a los grandes problemas del país de la mano de la innovacion"

Profesor Titular Cátedra Fisiología Vegetal en la FCEFyN y FI de la Universidad Nacional de San Juan y Profesor de la Maestría de Horticultura de la UNCuyo. Lidera un grupo de trabajo orientado a determinar respuestas en distintas especies a situaciones de estrés, especialmente de carácter hídrico y/o salino. Otra línea de trabajo es el estudio de la fisiología de la germinación de especies forrajeras nativas e introducidas, de regiones áridas y semiáridas.

Ha sido y es director, co-director y jurado de tesis de grado, maestría, doctorado, post-doctorado y becas. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas, capítulos de libros y libros a nivel nacional e internacional. Ha liderado y lidera proyectos competitivos de IDi de financiamiento nacional e internacional.