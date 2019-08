Territorio Yacopini sigue imponiendo el mismo concepto desde que sumó su última gran marca en el 2017, Nissan: el único centro comercial del automotor en Mendoza.

El problema actual de los consumidores de autos es que quieren ver y comparar todos los modelos y precios posibles pero no tienen tiempo suficiente. En una decisión tan importante, la compra de un nuevo vehículo, que nadie quiere tomar una decisión “en caliente” pero muchas veces no queda otra opción.

“La devaluación de nuestra moneda y el frenesí diario, no permiten pensar en frío y para no perder ante la inflación, se toma la decisión que muchas veces no suelen ser las mejores. Hoy una persona que trabaja 8 horas diarias, no tiene tiempo para ir a todos los concesionarios a ver cuál es el auto que realmente se adapta a sus necesidades.

Por eso, nuestro formato de centro comercial, es único en Mendoza con servicios claves que los clientes de hoy en dia están necesitando. Los vendedores de Territorio, tienen conocimiento sobre todos los modelos de las marcas que representamos. Esto permite que sus sugerencias sean objetivas y nuestros clientes no se lleven lo que hay, sino lo que realmente precisan”, nos comentaba entusiasmado el Director de la Compañía, Adrián “el Chino” Yacopini.

LOS MEJORES PRECIOS GARANTIZADOS

Otro argumento tan fuerte como el anterior para quienes estén pensando en comprar un auto 0km, es que “subsidio nacional Agosto 0KM tienen todos los concesionarios, pero los precios más bajos, sólo Territorio”.

Así se dieron a conocer las mejores oportunidades por marca que hoy ofrece Territorio:

- Völkswagen Gol desde: $439.900 con financiación de hasta 300.000

- Nissan March desde: $419.900

- Chevrolet Tracker desde: $764.900

- Chevrolet Onix desde: $419.900

- Chevrolet S10 – Volkswagen Amarok y Nissan Frontier desde: $990.00

UN CONCESIONARIO 100% DIGITAL: FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO

Si no tenés tiempo de ir al concesionario, podes aprovechar estas oportunidades en: www.territorioyacopini.com.ar. Si encontrás lo que buscás, podes reservar con $5.000 y terminar la compra en el concesionario. Si dentro de las 48hs te arrepentís, Territorio Yacopini te reintegra el 100% de la seña.

