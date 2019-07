Un hombre disfrazado de "Hombre araña" se trepó esta tarde a la enorme antena de radio de la regional Mendoza de la UTN, provocando una fuerte alarma en la zona.

Momentos de dramatismo se vivían en la sede educativa de calle Rodríguez y Sobremonte de Ciudad. Bomberos y policías llegaron hasta el lugar para actuar si esta persona no bajaba. No sólo no acató el pedido de que bajara sino que siguió ascendiendo hasta llegar a la punta de la antena.

Hasta el momento si se trataba de una acción promocional o un intento de quitarse la vida.