Un fuerte temblor en San juan se sintió en Mendoza

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el temblor fue de una magnitud de 4.6 en la escala de Ritcher y tuvo como epicentro la zona sur de San Juan, prácticamente en el límite con Mendoza, a 48 kilómetros de Barreal, unos 104 km de la ciudad de Mendoza y 105 km de la ciudad de San Juan. Tuvo una profundidad de 122 kilómetros.

Entre los consejos, es fundamental tener armada la mochila de emergencia en la vivienda. Los objetos que se debe tener son: recipiente con agua potable, alimentos, no perecederos, como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate (corroborar siempre fechas de vencimiento); lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911; lista con nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman); lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos; botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales; radio a pilas; linterna y pilas; silbato y guantes; documentos personales y sus copias; ropa y manta de abrigo; kit de aseo y herramientas y alambre.

También hay que conocer la infraestructura de la casa en la que vivimos y contar con el Plan de Acción Familiar (PAF). El PAF es un manual realizado por el Ministerio de Seguridad dirigido a la familia para que todos los miembros se interioricen de las medidas de seguridad para saber cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. La guía, de más de 20 hojas, está disponible en formato digital en el sitio de internet de Defensa Civil (https://www.mendoza.gov.ar/defensacivil/) y se puede descargar.