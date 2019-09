Trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron una violenta protesta sindical

Empleados del Hospital Garrahan de Parque Patricios repudiaron una violenta manifestación realizada por delegados del sindicato UPCN, quienes durante el reclamo llegaron incluso a romper una puerta del edificio.

La movilización interna se produjo durante la tarde del martes 17 de septiembre pero se conoció en las últimas horas gracias al repudio generalizado de los trabajadores del hospital, que no podían creer lo que sucedía durante el reclamo, que estaba destinado al presidente del Consejo de Administración, Carlos Kambourian.

@radiolared #Novaresio910 la patota de UPCN entrando al consejo de administración del Garrahan. No hubo denuncias? pic.twitter.com/NIkvtsLcWR — Marina Nazar (@MarinaNazar1) September 20, 2019

En un comunicado, los gremialistas argumentaron que en el segundo semestre del año "se evidenciaron problemas presupuestarios" para el funcionamiento del hospital, "producto de la impericia y escasa visión de futuro" del máximo responsable del órgano de conducción hospitalaria, según consignó el sitio Infobae.

En ese mismo sentido, el sindicato apuntó contra la "proliferación de asesores caros" que se convierten en obstáculos para la gestión.

Luego de los incidentes, los empleados del Hospital se manifestaron contra la movida y respondieron repartiendo y pegando carteles dentro del establecimiento, rechazando la acción.

"No queremos sindicatos patoteros y violentos en el Garrahan, así no nos representan. Si agreden y violentan a la alta conducción de la institución, ¿qué nos queda para los que somos simples empleados? ¿Para esto quieren volver? Lo curioso y llamativo es que el romper a golpes la puerta del consejo de administración, fue porque no los dejan hacer lo que están acostumbrados: manipular los concursos. Así no dan los ejemplos quienes dicen que tienen la responsabilidad de ser mayoría".