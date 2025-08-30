Tormenta: una cámara de Luján captó el momento del impacto de un trueno

El fenómeno climático se produjo en medio del temporal en la provincia, donde se registraron lluvias y hasta tormenta de granizo en algunas zonas.

Una cámara captó el sonido de la caída de un trueno

La tormenta de Santa Rosa que comenzó este sábado sigue sacudiendo con fuerza a la provincia de Mendoza, ya sea con lluvias intensas en distintos sectores y hasta con caída de granizo principalmente en el este. La mayor intensidad de la tormenta en zonas como el Gran Mendoza se espera para esta noche y la madrugada, con una reducción de la fuerza hacia la mañana del domingo.

En medio del temporal eléctrico y con presencia de árboles caídos y calles anegadas en algunos sectores del Gran Mendoza, también generó un contratiempo la caída de un trueno en la zona de Luján de Cuyo. Inconveniente que trajo hasta cortes de luz y zozobra.

Una lectora de MDZ compartió el video de una cámara de seguridad que registró el momento exacto, cerca de las 11.30 de la mañana, en el que el fuerte trueno estremeció la zona. De hecho, fue tan potente que movió la cámara de vigilancia y activó las alarmas de varios autos estacionados.

El video de la caída del trueno en Luján Una cámara captó el sonido de la caída de un trueno Una cámara captó el sonido de la caída de un trueno