Tori Coria: "Quien dice que se denuncia por despechada no tiene idea de lo que es ser abusada"

María Victoria Coria o 'Tori', como suelen llamarla, es una joven mendocina de 19 años que en 2018 a través de la red social Twitter escrachó a un grupo de hombres señalándolos como abusadores, según la información que fue recibiendo de otras mujeres en su casilla de mensajes internos.

Este jueves al mediodía, la joven que deberá pagarle a los abogados de los demandantes, pasó por los micrófonos del programa 'Con qué derecho' de MDZ Radio junto a su abogada Florencia Alderisi y contó detalles de aquel momento y de la causa que, en primera instancia, finalizó con fallo abstracto por haber borrado el hilo con los nombres.

"Abrí el hilo pensando en que no iba a tener la magnitud que tuvo. Yo denuncié a mi abusador en la Justicia por abuso sexual simple en 2015 y todavía no recibo respuesta, de hecho la persona ni siquiera está imputada. Yo puse la cara por todas las chicas que me mandaron mensajes privados", comenzó diciendo la joven.

Consultada sobre la veracidad de los testimonios que recibió de manera privada, Coria fue tajante: "Creo que la palabra de las pibas vale mucho más que ir y decir que lo hizo por despechada. El que dice eso es porque no tiene la menor idea de lo que es ser abusada. Prefiero creerle a una mentirosa, que equivocarme y creerle a un violador."

maría victoria coria fue entrevistada por el programa 'con qué derecho' de mdz radio

"Mi fin fue que todas las pibas nos cuidáramos entre nosotras y que tuviéramos cuidado con quién nos juntamos. Yo tuve que escrachar a amigos míos, a gente con quien me juntaba porque hemos naturalizado tantas conductas machistas que hoy en día podemos verlas como abuso. Yo no quiero perseguir a los varones porque ese no es mi lugar, para eso está la Justicia pero no lo está haciendo correctamente", denunció.

'Tori' también describió como continuó su vida tras el escrache que realizó: "Después de abrir el hilo recibí insultos, amenazas de todo tipo y hasta una amenaza terrible de muerte de un chico a través de un mensaje directo en Instagram donde me decía que estaba loca, que no podía andar escrachando porque sí y que ojalá aparezca en una bolsa pronto. Hice la denuncia y no pasó nada".

"Todo esto sirvió para que se aprenda a respetar a las mujeres. Mis amigos me preguntan cosas todo el tiempo para no cometer errores que tal vez antes cometían. Los hombres no me tienen miedo, me respetan", aseveró la joven en los estudios de MDZ Radio.

Finalmente, María Victoria Coria contó que no continúa con su accionar en las redes por las amenazas que no cesan: "No lo sigo haciendo porque yo también la pasé muy mal, sufrí mucho, pero nadie me preguntó cómo estaba, todos repararon en la parte que me demandó y hasta el día de hoy sigo recibiendo amenazas de muerte. Me dicen 'donde te vea te acuchillo', por ejemplo".

