¿Todo mentira? Dudas respecto al músico que regaló plata en la peatonal

Difícil de creer. Este martes el artista Matías Nievas se dio a conocer en todo el país luego de tirar billetes al aire en la vía pública y regalar fajos de dinero a gente que estaba en la calle para promocionar su show en el Teatro Plaza. La noticia tuvo réplicas, incluso, en medios internacionales y la campaña resultó ser un éxito rotundo... Según él mismo.

Explíquenme mejor

Empecemos por contar quién es Matías Nievas. Se trata de un artista nacido en Buenos Aires pero criado en Mendoza. Su edad es un misterio al igual que muchos detalles de su vida personal, datos que él mismo prefiere no informar debido a -dice- "cláusulas de su contrato" . Lo que sí se sabe es que estuvo un tiempo viviendo en Barcelona, España, y que no es la primera vez que intenta promocionar su música. Si bien en su canal oficial de YouTube cuenta con solo 11 videos (uno promocional de su último show, nueve de canciones sin videoclip, subidas todas hace apenas dos semanas, y otro publicado en noviembre de 2018, con su tema "Nada más que amor"), en otros rincones de Internet se pueden encontrar videoclips con el sello de AVI Music Argentina y fecha de 2015.

¿Y eso lo convierte en un mentiroso?

Absolutamente no. Y vale aclarar que factor "misterio" es algo que este artista eligió para promocionar su imagen. Pero son otros datos los que ponen en duda muchas de las cosas que afirma en público.

Por ejemplo...

Por ejemplo, el show que dio en el Teatro Plaza el pasado 11 de junio. Fuentes que estuvieron presentes en el espectáculo afirman que al mismo asistieron no más de 15 personas, y que hubo otras 6 de origen muy humilde -que conocieron a Nievas cuando este les entregó dinero- que se presentaron en la puerta del teatro y las cuales el músico no quiso dejar ingresar debido a que no habían pagado los $300 que pedía por las entradas.

Suena raro, aunque no está mal. ¿Hay algún video en donde lo pueda escuchar a él hablar por él mismo?

Sí, está en la parte superior de esta nota. Si bien allí no da detalles sobre este inconveniente durante su show, sí habla sobre su trabajo, su historia y su peculiar manera de hacerse conocer. Dejamos acá otra vez el video para que no tengas que desplazar la página hasta arriba.

Me quedaron dudas... Quiero saber un poco más.

No hay mucho más que se pueda contar por ahora. Solo que, entre otras cosas, Nievas siempre destaca su origen humilde y que esa es la razón por la cual decide ayudar a otra gente. Además de músico, él también es plomero y trabaja junto a su padre -dice- "para darle una mano".

Escuché que luego del show del martes no regaló plata, a pesar de lo que había anunciado. ¿Eso es cierto?

Hay fuentes que confirman esa información. Él músico había dicho que luego del show iba entregar determinados regalos pero algunas personas que estuvieron ahí dicen que eso nunca pasó. Para ser justos , poco antes de entrar al Teatro Plaza Nievas denunció que le robaron un maletín con $30.000 en billetes de baja denominación. Quizá tuvo algo que ver con eso.

¿Y eso de los medios internacionales...?

Eso es completamente cierto. La noticia sobre el "dinero gratis" que entregó Nievas en las calles tuvo gran revuelo en los medios de Mendoza y luego fue replicado por diarios como Infobae, Cadena 3, La Provincia (San Juan), Clarín y el periódico italiano Notizie.

Creo que quiero conocerlo. ¿Cuándo va a ser su próximo show?

No se sabe. Nievas dice que sus eventos serán anunciados sorpresivamente y a través de sus redes sociales, las cuales él mismo ya mencionó en el video de esta nota.