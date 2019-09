Todo listo para el Mendoza Fashion Week del Mendoza Plaza Shopping

Los días 25 y 26 de septiembre el Mendoza Plaza Shopping realizará la octava edición del “Mendoza Fashion Week”, el desfile de moda más importante de la temporada para nuestra provincia. El evento presentará las colecciones primavera-verano 2020 de las principales marcas de indumentaria de Argentina.

Este año el evento se desarrollará en la Playa subterránea del Shopping, tal como ocurrió con rotundo éxito en la edición 2017 del evento.

La actividad del Mendoza Fashion Week 2019 comenzará el miércoles 25 de septiembre y continuará el jueves 26. Cerca de 600 personas por jornada, podrán disfrutar lo mejor de las marcas del Mendoza Plaza Shopping. Jazmín Chebar, Eva Miller, Cher, The Bag Belt, Vitamina, Rapsodia, Silenzio, Portsaid, Desiderata y Tucci son las firmas que presentarán sus colecciones en el desfile que marca las tendencias de cada temporada. Se sumarán además Prototype y Tascani, con sus colecciones primavera-verano para hombres.

Las marcas ganadoras del concurso “Semillero” 2018, Boppard y RE, presentarán sus colecciones de la nueva temporada, así como también tendrán lugar los 7 diseños finalistas del concurso Semillero 2019.

La producción de moda y estilismo del evento estará a cargo de Booq Agencia, de la mano de Mucho Peluquería y Salvatore Make Up. La producción integral será realizada por Omar Escales.

Quienes quieran asistir al evento deberán mantenerse en contacto con las redes sociales de Mendoza Plaza Shopping. Todas las personas invitadas, deberán presentar en el sector de acreditaciones sus invitaciones impresas y escanear el código QR con la app Pareto, por este motivo recomendamos descargarla con anticipación.

El sector sponsors del evento contará con la presencia de los siguientes marcas: Bodega Santa Julia, Coca Cola Zero, Cerveza Patagonia, Omaki Sushi, Tarjeta Naranja, Oscar Gutiérrez, AN Cirugía Plástica, DJ Fabu, Diario Los Andes, Mucho Peluquería, Salvatore Make Up, Vigen del Valle Pastelería, Farmacias Chester, Eucerín, Mucho Peluquería y Salvatore Make up.

Todo listo para la edición 2019 de Mendoza Fashion Week, sin dudas el evento de moda más destacado de la temporada.