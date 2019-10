Tite Barbuzza, la mendocina que diseñó el emblemático logo de Soda Stereo

La diseñadora mendocina Tite Barbuzza fue la creadora de uno de los logos más emblemáticos de la mítica banda Soda Stereo y, en relación al anuncio de nuevos conciertos del grupo con diversos cantantes, fue convocada para hablar de ese hito en su carrera por el programa 'Cambio de Aire' de MDZ Radio.

Egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, Tite Barbuzza no solo diseñó la portada del álbum 'Doble Vida' de Soda Stereo, si no que hizo lo propio para 'Primera Sangre' de GIT, 'Habitaciones extrañas' de Los Enanitos Verdes y para el disco 'Para terminar' de Fricción.

La tapa del disco que Barbuzza diseñó para Soda Stereo

"Soy melómana por herencia y siempre me llamó la atención la relación entre la imagen y la música, concretamente en esa época por las tapas de los discos porque no existían los videos todavía", comenzó diciendo la diseñadora que también ha trabajado en el exterior.

"En esa época todos teníamos la misma edad, yo como estudiante y las bandas como incipientes en un rock argentino efervescente. Yo caí en ese mundo de casualidad, por curiosa, buscando material para mi tesis donde finalmente presenté mis trabajos", contó.

Fotos del disco 'Doble Vida'

Consultada sobre el proceso de resumir en una imagen o en un logo un trabajo musical o lo que representa una banda, Tite explicó: "Primero está el nombre de la banda y el porqué de ese nombre. Después hablar con los músicos, escuchar sus canciones, ir a los ensayos y muchas cosas más que luego el diseñador traduce en lenguaje visual".

La diseñadora aprovechó la ocasión para contar un particular anécdota de cuando el disco 'Doble Vida' de Soda Stereo, cuya tapa diseñó, cumplió 25 años. "Me etiquetaron en Facebook porque muchos fans de Soda se querían tatuar el logo, pero no era el original. Les pasé el logo original y muchos se lo tatuaron y me mandaron fotos, fue muy lindo", finalizó.