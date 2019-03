Testigo de la tragedia de Areco: “Veíamos a la gente volando”

“Nunca en mi vida lo voy a sacar de la cabeza”, comentó Paula, testigo de la tragedia entre una camioneta en la que iban 16 personas y un camión en la localidad bonaerense de Carmen de Areco.

En el choque ocurrido en ruta 7 y 51 murieron 9 personas que iban en la Chevrolet S10, muchos de ellos, niños.

“Nunca en mi vida lo voy a sacar de la cabeza. Hemos visto accidentes pero no algo así. El camión se puso delante nuestro en la estación de servicio de San Andrés de giles. Era imposible pasarlo. Llegamos al cruce, cuando cruzás (la ruta) 7 para Chivilcoy. Empezamos a ver una polvareda y que volaban cosas. Después nos dimos cuenta de que era la gente que estaba volando. Ahí llamamos a Bomberos”, relató la testigo al portal Infobae.

.

El camión quedó en la banquina, “del otro lado”, detalló la testigo, y que su conductor, Juan Ignacio Batalla, salió ileso. “No sabía qué le pasaba... estaba en estado de shock”, recordó Paula.

“Mi marido vio que había cinco criaturas en el piso; cuatro de ellos ya no se movían. Dentro de la camioneta también había otras criaturas. Debía ir la mayoría en la caja de la camioneta. Mi marido se acercó y cuando vio que había tantas criaturas, no me dejó arrimarme. No había mucho para hacer. Tenías a toda la gente desparramada en el pavimento y no te dabas cuenta. Fue una mezcla de polvo y personas. La Policía llegó rapidísimo”, agregó.

Paula y su marido continuaron camino a Rojas: lloraron durante todo el viaje de vuelta, admitieron.