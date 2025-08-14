Tembló en Mendoza: ¿lo sentiste?
El sismo de magnitud 3.2 se produjo a las 13.58 de este jueves con epicentro cerca de San Carlos.
Un sismo de magnitud 3.2 en la escala de Richter se registró este jueves a las 13.58 horas en territorio mendocino. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó el evento sísmico que tuvo su foco a tan solo 10 kilómetros de profundidad. La actividad sísmica se ubicó específicamente a 57 kilómetros al sudeste de San Carlos, en la región sur de la provincia.
El temblor ocurrió a 131 kilómetros al sur de la capital mendocina y a 215 kilómetros al oeste de San Luis.
Este tipo de sismos de baja magnitud son frecuentes en la región cuyana debido a su ubicación en una zona de alta actividad sísmica. La profundidad superficial del evento, registrada a 10 kilómetros bajo la superficie terrestre, es característica de los movimientos tectónicos habituales en esta área geográfica.
Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas por el sismo. Las autoridades locales recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Inpres. Este organismo nacional proporciona datos precisos y actualizados sobre la actividad sísmica en todo el territorio argentino.