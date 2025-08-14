Tembló en Mendoza: ¿lo sentiste?

El sismo de magnitud 3.2 se produjo a las 13.58 de este jueves con epicentro cerca de San Carlos.

Un sismo de magnitud 3.2 en la escala de Richter se registró este jueves a las 13.58 horas en territorio mendocino. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó el evento sísmico que tuvo su foco a tan solo 10 kilómetros de profundidad. La actividad sísmica se ubicó específicamente a 57 kilómetros al sudeste de San Carlos, en la región sur de la provincia.

El temblor ocurrió a 131 kilómetros al sur de la capital mendocina y a 215 kilómetros al oeste de San Luis.

Este tipo de sismos de baja magnitud son frecuentes en la región cuyana debido a su ubicación en una zona de alta actividad sísmica. La profundidad superficial del evento, registrada a 10 kilómetros bajo la superficie terrestre, es característica de los movimientos tectónicos habituales en esta área geográfica.