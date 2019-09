La Agencia de Acceso a la Información Pública ordenó a Telefónica a dar información sobre sus servicios de internet y telefonía en villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires ante un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) motivado por denuncias de los vecinos de esos barrios.

En la resolución, el organismo recordó que la empresa es sujeto obligado respecto de ambos servicios -tanto por la Ley de Acceso a la Información Pública como por la ley Argentina Digital N° 27.078-, y la obligó a que en el plazo de 10 días brinde la totalidad de la información solicitada.

Mediante un comunicado, la ACIJ indicó que Telefónica no respondió a un primer pedido de informes enviado en febrero porque la empresa de capitales españoles "sostuvo que no se encuentra obligada a brindar información georeferenciada respecto del servicio de telefonía, y que no tiene obligación alguna de brindar información respecto a la provisión del servicio de internet".

Esta respuesta fue apelada por ACIJ a lo que el directorio de la Agencia de Acceso a la Información Pública respondió recientemente con la resolución 175 que la obliga a brindar la información.

La ACIJ sostuvo que la decisión del organismo estatal "genera un antecedente importante respecto a las obligaciones de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, en tanto reafirma que se encuentran obligadas por la ley a brindar la información referida a la forma en la cual brindan los servicios sobre los que son licenciatarias, así como también a la manera en la que utilizan el espacio público para brindar dichos servicios".