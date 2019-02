Tecnología, redes y conocimiento en el aula del futuro

Los chicos pasan cada vez más tiempo conectados y la escuela intenta acompañar este cambio sociológico a través de planes de estudio que incorporen las nuevas tecnologías con la vista a un desarrollo personal y laboral "tecnodependiente".

Sin embargo la visión que limita el trabajo en el aula a herramientas como la conocida aula virtual resulta obsoleta ya que la tecnología atraviesa y reconfigura todas las interacciones entre los alumnos y profesores, según lo analiza Magdalena Day, politóloga e inminente doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo.

A partir de sus investigaciones comenzó a desarrollar un nuevo modelo de aprendizaje que denomina de “indagación conectada y performativa”. ¿De qué se trata?

"Focalicé mi doctorado en el tema de las redes desde la teoría social, y en diversos seminarios que tomé se hablaba mucho de lo que sucede en el aula por un lado, y de la tecnología por el otro; por lo que empecé a estudiar cómo se produce el conocimiento dentro del aula en un contexto más complejo de relación entre los alumnos que la incluya", explica Day a MDZ.

la investigadora expuso en el mit de massachusetts.

Materias relacionadas a la informática y plataformas virtuales son parte de la currícula en las escuelas hoy, "pero diferenciando las experiencias educativas que incluyen tecnología o cierto grado de conectividad, de las que no", en la visión de la autora del trabajo. "Veía una dicotomía muy grande en este sentido, sobre todo considerando que no existe casi una actividad humana que no implique la interconexión, el uso de tecnología, o la virtualidad", explica.

Day consiguió que la universidad de tecnología más prestigiosa de Estados Unidos tomara nota de su investigación. La mendocina presentó un "paper" ante los organizadores de la primera Cumbre de Aprendizaje Conectado, que se realizó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), y luego de pasar por un proceso de evaluación de pares, lo presentó a mediados del año pasado. Allí, en medio de cerebros dedicados a la investigación sobre educación, y muestras de tecnologías vinculadas, Day hizo su ponencia con buena respuesta de la comunidad.

"Que investiguemos lo que sucede en el aula en función de una determinada tecnología o aplicación resulta caótico e improductivo; por eso planteo enfocarnos más bien en entender cómo funciona la red que integran alumnos y profesores, y que abarca a las diversas tecnologías, dispositivos, etc. que ya se usan", ahonda Day, y propone profundizar en lo que sucede en lo que denomina como "red de indagación", con el objetivo de analizar cómo se produce conocimiento en red.

Cómo funciona la indagación en comunidad

"hoy la tecnología es transversal, no solo una plataforma".

El punto partida del modelo es la denominada "problematización", a partir de la cual la comunidad comenzará primero a trabajar sobre los problemas con los que puedan vincularse contenidos de un programa o materia, para generar el conocimiento necesario para solucionarlo. "La idea es que el aula no sea un ámbito de relación unidireccional con un docente volcando contenidos tradicionales sobre el alumno, sino que este conocimiento responda a una problemática en cuya definición participan tanto profesores como alumnos", explica la especialista.

De esta forma puede ser la docente quien plantee una problemática relacionada a lo que desea enseñar, o que el proceso de plantear un problema comience con los chicos, desde los ámbitos virtuales de la escuela.

¿Se puede pensar o generar conocimiento sin estar en el aula? Ese es uno de los puntos que plantea Day, y se responde: "Yo sostengo que sí; y que así como la tecnología atraviesa la vida diaria, la comunicación e indagación entre alumnos no empieza ni termina en las cuatro paredes del aula. Es por esto que propongo aplicar el modelo de indagación en red con dos instancias, una in situ y otra virtual", afirma la investigadora.

En la meca tecno de EEUU

"Esta cumbre fue la primera que convocó no sólo a quienes hacen tecnología para innovar en educación, sino también a quienes investigan el encuentro entre esos dos mundos, y por supuesto, a quienes enseñan", agregó Day. De hecho en breve su "paper" será publicado por Carnegie Mellon ETC, una editorial de acceso abierto, y estará disponible para quien quiera tomar sus observaciones en el proceso de investigación.