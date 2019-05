Seguí en vivo los alegatos del primer juicio por jurados de Mendoza

Hoy a las 10 comenzará la última jornada del primer juicio por jurados de Mendoza que tiene a Sebastián Petean Pocovi (34) sentado en el banquillo de los acusados. Tras escuchar los alegatos finales de la Fiscalía, la querella y la defensa, el jurado se retirará a deliberar y determinar si el acusado es culpable o no y de qué delitos.

Tanto la Fiscalía -representada por el fiscal en jefe de Homicidios Fernando Guzzo- como la querella -representada por los abogados Eduardo de Oro y Claudia Vélez- pidieron que el acusado sea juzgado por la tentativa de femicidio de su expareja, el homicidio agravado por criminis causa y por ser funcionarios policiales de los oficiales Jorge Cusi y Daniel Ríos y las tentativas de homicido agravado por ser funcionarios policiales y po criminis causa de otros dos efectivos.

El primero en brindar su alegato fue el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo. "Petean Pocovi quiso matar a su mujer aún a costa de la vida de sus hijas. Y una vez que emprendió la huida se dispuso a todo. Quiso matar y en dos ocasiones no lo logró por circunstancias ajenas a su voluntad. No corrieron la misma suerte los oficiales Ríos y Cusi", comenzó su alegato Guzzo.

Y continuó: "Deben estar convencidos como jurados que han adquirido la verdad. La tentativa es cuando yo quiero hacer algo, quiero un resultado. Petean Pocovi quería matar a su mujer y ese resultado no ocurre por circunstancias ajenas a la intención que se había propuesto".

"En el hecho 1 (tentativa de femicidio de su expareja) está claro que Petean quiso matar a su mujer aún a costa de sus hijas. Carolina Seser contó que la acuchilló en cuatro oportunidades por celos con un cuchillo de su propiedad", agregó Guzzo.

"La primera puñalada iba a dirigida al cuello y le provoca un corte profundo en el codo cuando intenta defenderse. Carolina comienza a gritar pidiendo ayuda a su madre y a su abuela. ¿Qué le dice Petean? Que la va a matar a ella y a sus hijas. Esa es su voluntad. Sigue atacándola y le da dos puñaladas en el ombligo estando embarazada de 5 meses; esto provoca que se le salgan los intestinos. No conforme con eso, le da otra artera puñalada en el pulmón. ¿Miente alguno de los testigos? Petean Pocovi quiso matar a su mujer", recordó el hecho el fiscal.

"Vamos a entrar ahora en los hechos 2 y 3: lo ocurrido en las barricadas 1 y 2. Sálvese quien pueda porque Petean Pocovi está dispuesto a matar. Eso es dolo. La persecución comienza en Panamericana. Un móvil comienza a perseguirlo y Petean acelera. Quería darse a la fuga para lograr su impunidad. En su cabeza, al ver el despliegue policial, piensa que a su mujer la ha matado y que va a pasar el resto de su vida preso. Por eso está dispuesto a matar, porque ya no le importa nada", destacó Guzzo.

Y completó: "La primera barricada es en la playita de Luján. Los efectivos Ávila y Medina cortan un carril con el móvil. Le hacen señas para que se detenga. Les tira la camioneta encima a 140 km/h. Y si no se tiran a la banquina se los lleva por delante. Está dispuesto a matar para lograr la fuga".

"Tenía la ruta libre para seguir. Ve a dos oficiales arriba de una moto. Los testigos dijeron que les apunta con la camioneta. Ya había sido despejada la ruta para salvaguardar la vida de los mendocinos. Uno de los policías estaba tratando de desenfundar el arma para dispararle a las cubiertas. El perito de la defensa pretende hacernos creer que por llevarse por delante un cono se produjo la rotura de tres neumáticos y perdió el control del vehículo. Jamás pisó los conos, se los lleva por delante con la trompa", señaló Guzzo.

"Petean tuvo la oportunidad de frenar seis veces. Hay una recta de kilómetros en Blanco Encalada y pudo ver las barricadas, pero no le importó. Está dispuesto a matar y es lo que hizo. Es un homicidio agravado por ser funcionarios policiales y por criminis causa", añadió el fiscal en jefe de Homicidios.

"Petean dice que se considera un tipo común, que es inofensivo y una persona de trabajo como todos nosotros. ¿Quién no desayuna cocaína o se toma una botella de whisky cada dos días? El buen amigo, el buen padre, pero no puede decir que es un buen esposo en la entrevista. Él prefiere que lo juzgue un juez y no un jurado de pares porque no están preparados. Esto es Argentina, no es China, dice en la entrevista. Dice que algo mal tendrá que haber hecho la policía para que las cosas terminen así. La policía actuó perfecto. Los disparos no eran para matarlo, eran para evitar que produzca una tragedia peor. Petean nos miente, juega con nuestras emociones. Tiene una personalidad narcisista, egocéntrica, que no acepta límites", resaltó Guzzo.

Y cerró: "Tienen que dictar un veredicto por cada hecho. En el primero creemos que se trata de una tentativa de femicidio por la relación de pareja y en un contexto de violencia de género. Los hechos dos y tres son tentativas de homicidio agravado en perjuicio de funcionarios policiales y criminis causa. En el cuarto hecho son homicidios agravados por ser funcionarios policiales y criminis causa, en este caso consumados porque Cusi y Ríos no tuvieron tanta suerte".