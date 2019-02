Se disparó el precio del pollo

Era uno de los productos que no sólo no había sufrido incremento en los últimos meses, sino que hasta había bajado en algunas oportunidades. Sin embargo, esa tendencia cambió radicalmente en las últimas dos semanas. Uno de los principales sustitutos de la carne vacuna, aumentó un 20% y el incremento recién está llegando a los comercios. NOTA

Quienes están involucrados en el rubro creen que se puede provocar una disminución en el consumo, sin embargo, aún continúa siendo una alternativa atractiva frente al precio de la carne vacuna.

El incremento en las últimas dos semanas fue en promedio del 20%. A continuación algunos precios como referentes:

- Un kilo de pata muslo en diciembre de 2018 costaba $85, en febrero de 2019 cuesta $95.

- Un cuarto trasero salía $65 en diciembre de 2019, mientras que ahora se vende a $75.

- Un pollo entero costaba cerca de $63 en diciembre pasado, mientras que en la actualidad cuesta $ 76.

Criadero

Comerciantes explicaron a MDZ que "en el precio de venta influye el clima: cuando hace mucho calor o demasiado frío el pollo no come y no aumenta de peso, por lo que salen al mercado pollos con calibre menor. Por este motivo baja la cantidad de kilos que llegan al frigorífico. Sumado a que el negocio no estaba siendo rentable, lo que hace que el precio se dispare. Hay un exceso de demanda y estaba faltando oferta."

Otros indicaron que tiene relación con el aumento en el alimento de los pollos, especialmente el maíz, que no pasa por su mejor cosecha, lo que se traduce directamente en un mayor precio de venta.