Se cayó un puente peatonal en la General Paz y Avenida Roca: hay demoras

Habría demoras en la autopista General Paz y el tránsito está cortado desde 27 de febrero debido a la caída del puente.

Un puente peatonal en la General Paz y Avenida Roca se habría caído este jueves al mediodía, generando demoras y cortes del tránsito desde 27 de febrero. La caída del puente se habría debido al choque de la pluma de un camión contra la estructura, lo que generó un derrumbe parcial.

Los cortes son absolutos mano a La Plata, no obstante el tránsito en sentido al Riachuelo está habilitado. Efectivos de autopista y personal de la Comisaría Vecinal 8C sumado a los Bomberos y el SAME se encuentran interviniendo en el lugar. Por el momento, no se han registrado heridos ni víctimas fatales.

El corte con desvío en la Av. 27 de febrero, la cual bordea el Riachuelo, provocó el colapso de Puente La Noria y de Camino Negro en Lomas de Zamora.