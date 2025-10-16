Se cayó un puente peatonal General Paz y Avenida Roca: tras cinco horas de corte fue removido

Habría demoras en la autopista General Paz y el tránsito está cortado desde 27 de febrero debido a la caída del puente, que se encuentra siendo desmontado.

En algunos minutos, las autoridades cortarán las dos manos de la General Paz.

Los cortes son absolutos mano a La Plata, no obstante el tránsito en sentido al Riachuelo está habilitado. Efectivos de autopista y personal de la Comisaría Vecinal 8C sumado a los Bomberos y el SAME se encuentran interviniendo en el lugar. Por el momento, no se han registrado heridos ni víctimas fatales.

"Dos camiones frenaron de milagro: el camión tocó el puente y se cayó la columna", afirmó un vecino testigo de la caída del puente peatonal. El corte con desvío en la Av. 27 de febrero, la cual bordea el Riachuelo, provocó el colapso de Puente La Noria y de Camino Negro en Lomas de Zamora.

Luego de que el tránsito estuvo cortado por cinco horas, sentido hacia Liniers desde el Puente La Noria, finalmente el puente fue desmontado y se normalizó la circulación de vehículos.