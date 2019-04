Para e Programa Regional de Meteorología (PRM) del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que es una Unidad Ejecutora dependiente del Conicet en Mendoza, "no hubo Zonda" ayer en ningún punto de Mendoza y, por ello, tampoco creen justificada la suspensión del dictado de clases que se produjo en Malargüe, Tupungato, San Carlos, Uspallata y Potrerillos.

Hubo más revuelo que viento y más interpretaciones populares que datos científicos, según parece.

En un diálogo entre la cuenta de Twitter del PRM y algunos de sus seguidores, consultados en torno a la presencia o no del viento cálido y seco, respondieron: "No hubo zonda en todo el día, todavía no entiendo la suspensión de clases y los pronósticos de algunos medios. Que la cuenten como quieran diría Osvaldo...".

La periodista Gema Gallardo les mandó una foto y otros seguidores de esa cuenta dieron su punto de vista, en una jornada en la que efectivamente hubo ráfagas de viento, con tierra y hojas secas, pero que no tenía ni la carencia de humedad ni el calor del Zonda.

La polémica quedó instalada una vez más, sobre todo cuando se discute la necesidad de mayor cantidad de días de clase y que, en otras ocasiones, ante ráfagas apocalípticas de viento, hubo clases igual en muchos establecimientos.