Sanjuanino perdió $80 mil que eran para el tratamiento de su hija

Un sanjuanino está pasando un mal momento luego de perder todo el dinero que había juntado para hacer tratar a su hija de 7 años en buenos aires.

Roberto Guzmán, un vecino de Chimbas, indicó a diario La Provincia de San Juan que el extravío se produjo cuando volvía del trabajo: "Venía de trabajar en la moto y no me di cuenta que la mochila estaba rota. Cuando llegué a mi casa me di cuenta que no tenía los $80.000 que junté para llevarla a mi hija a Buenos Aires y hacerla atender. El dinero estaba atado con un elástico. Yo circulaba entre Avenida de Circunvalación y Calle 5, ahí se me perdió".

La niña sufre de anomalías en sus riñones, por lo que el hombre y su esposa aceptaron la propuesta de un familiar de viajar a Buenos Aires y atender a la menor en una clínica privada. Tenían su viaje planeado para Semana Santa.

"Soy colocador de vidrios y mi esposa trabaja en la administración. Trabajamos mucho para reunir la plata, ahora esperamos recuperarla pero en el caso que no aparezca trabajaremos de nuevo para volver a juntarla, pero tenemos Fe, lo que queremos es que mi hija sea atendida en Buenos Aires", indicó el hombre.