Río Negro tiene los primeros médicos venezolanos con matrícula local

Ayer recibieron su matrícula provincial los primeros cuatro médicos venezolanos que se presentaron para cubrir los cargos médicos para profesionales que quieran instalarse en Río Negro. Los médicos especialistas en pediatría y medicina general, recibieron su matrícula provincial para desempeñarse en los hospitales de Cipolletti, Choele Choel, y Maquinchao, según anunció el gobierno de esa provincia.

El Ministerio de Salud extendió la convocatoria de profesionales venezolanos para los servicios de salud en las especialidades de medicina general, pediatría, terapia intensiva pediátrica, tocoginecología, neonatología y psiquiatría.

Vale recordar que en julio del año pasado, el Ministro de Salud rionegrino, Fabián Zgaib había anunciado que, ante la falta de profesionales, “la opción es regularizar los títulos de profesionales extranjeros, recientemente llegados al país, para suplir las carencias existentes”. En ese momento, hubo polémica. Los Médicos Autoconvocados de Medicina General en Bariloche consideraron “desafortunadas” esas declaraciones del ministro sobre la posibilidad de tentar a médicos extranjeros, radicados recientemente en el país, para que ocupen los lugares que quedan vacantes “debido al éxodo de profesionales de los hospitales públicos”.

“Es el Ministerio de Salud el que provoca el éxodo de médicos de la salud pública hacia el sector privado (clínicas y sanatorios) mediante condiciones laborales indignas expresadas en bajos salarios, alta carga horaria que lleva a la fatiga del trabajador, escasos recursos, recorte de programas e inestabilidad laboral. Una política encubierta de vaciamiento del sistema público”, plantearon los médicos del ámbito público y privado.

En una reciente entrevista con el diario Río Negro , Zgaib explicó que “el tema de los (médicos) venezolanos apareció cuando se firmó un convenio con Migraciones, quienes plantearon darle trabajo a los 1.700 médicos. No es cierto que dije que no querían trabajar (los médicos de Río Negro) y además, no es así, pues el faltante no es por los médicos que no quieren hacer guardias sino por eligen especialidades”.

En este caso, la Pediatra María Laura Braz Méndez (34), y los Médicos Generalistas Gustavo José Serrano Rivera (27), Cristina Castro Díaz (28) e Isnal José Silva Parra (30), son los primeros médicos venezolanos en matricularse en Río Negro. En general, los motivos por los que decidieron venir a residir a Argentina se deben a la grave situación social, económica y humanitaria en la que se encuentra Venezuela. A nivel nacional hay registro de 250 médicos venezolanos en Argentina, pero pocos logran el ejercicio de la medicina. Las primeras provincias en gestionar la convalidación del título fueron Buenos Aires, Jujuy y Corrientes.