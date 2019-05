Rifa solidaria por nena accidentada en el Valle de Uco

Familiares de Luana, la pequeña de 1 año herida en un choque la semana pasada en La Consulta, buscarán reunir fondos a través de una rifa para costear gastos relacionados con esta situación.

La beba perdió a sus padres Ana y Jesús el 2 de mayo en un accidente ocurrido en la ruta 92. Los últimos datos indican que la niña se encuentra internada en el Hospital Notti y su estado de salud mejora día a día indicó el diario NDI.

En diálogo con ese medio Norma Agüero, abuela de Luana, explicó: “Lo que está pasando mi nieta no es nada agradable, esto se suma al dolor de toda la familia. El problema de ella es en los pulmoncitos y la fractura en la pierna derecha; también tuvo golpes en la cabeza pero gracias a Dios no han sido serios. Ló último que me comentó mi hija, que está cuidando a Luana es que están quitándole los sedantes y el oxígeno de a poco, ya abrió los ojos”.

Los costos de pasajes y diferentes gastos para cuidar a la niña en el Hospital Notti generaron que un grupo de amigos realizaran una rifa. “Le pedimos a la gente que tenga cuidado porque mucha gente se está aprovechando de esta situación para pedir cosas. Quien quiera colaborar les pedimos que se comuniquen con mi hija Belén, ella sabrá decirles donde colaborar con la compra de un número”, agregó Norma.

El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo a las 10:30, cuando un automóvil marca Ford modelo Fiesta (donde iban 6 personas) y otro Marca Fiat, modelo Siena (manejado por una mujer), colisionaron en la Ruta 92 de La Consulta.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la calle El Indio lote 7, Eugenio Bustos, o llamar a Belén, tía de la bebé al 0262263-3088.