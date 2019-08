Reviví el cierre de Woodstock en el que tocaron los gigantes

El tercer día de Woodstock es probablemente el que hizo que sea recordado como un festival legendario 50 años después de su realización. The Who, Janis Joplin y Jimi Hendrix se encargaron de ponerle la mística que lo transformaron en un evento que no se repetiría jamás.

The Who



Los Who fueron programados como el penúltimo acto (antes de Jefferson Airplane) para tocar el sábado 16 de agosto. Cuando realmente comenzaron a tocar ya era domingo por la madrugada alrededor de las 5. Tocaron su excepcional álbum Tommy, una ópera rock que trata sobre la lucha de un niño sordo, tonto y ciego que luego encuentra una cura y gana el estrellato. El final de esta actuación tuvo lugar durante el amanecer que ocurrió a las 6.05.

El set completo de The Who

Heaven and Hell I Can’t Explain It’s a Boy 1921 Amazing Journey Sparks Eyesight to the Blind (The Hawker) Christmas Acid Queen Pinball Wizard The Abbie Hoffman Incident Do You Think It’s Alright? Fiddle About There’s a Doctor Go to the Mirror Smash the Mirror I’m Free Tommy’s Holiday Camp We’re Not Gonna Take It See Me, Feel Me Summertime Blues Shakin’ All Over My Generation Naked Eye

Jefferson Airplane



Jefferson Airplane fue la banda más grande de San Francisco. Sus raíces se remontan al año 1965 y en 1967 ganaron fama. La voz dual y a veces triple era su marca registrada. Combinaron psicodelia y blues en sus canciones. Airplane se convirtió en el arquetipo de la nueva generación, joven y rebelde: libres y exitosos, viviendo juntos como una familia (o al menos como buenos amigos), haciendo música y tomando drogas. Jefferson Airplane fue programado como cierre del sábado, el segundo día de Woodstock, pero finalmente comenzó el domingo por la mañana alrededor de las 8.

El set completo de Jefferson Airplane

The Other Side of This Life Somebody to Love 3/5 of a Mile in 10 Seconds Won’t You Try / Saturday Afternoon Eskimo Blue Day Plastic Fantastic Lover Wooden Ships Uncle Sam Blues Volunteers The Ballad of You & Me & Pooneil Come Back Baby White Rabbit The House at Pooneil Corners

Joe Cocker



Joe Cocker fue el primer acto programado oficialmente el domingo. Subió al escenario alrededor de las 14. Aunque Cocker estuvo en el negocio de la música durante bastante tiempo, apenas era conocido. Pero después de su éxito triunfal en Woodstock, el hombre con la voz conmovedora se hizo famoso en todas partes. Especialmente bien recibida fue la canción de los Beatles "With a Little Help from My Friends", que sonó por segunda vez después de la versión de Richie Havens en el primer día. La banda de acompañamiento de Cocker en ese momento era la excelente Grease Band, una formación que duró solo dos años.

Poco después del concierto de Cocker, una fuerte tormenta arrasó el festival y todo se detuvo durante varias horas.

El set completo de Joe Cocker

Who Knows What Tomorrow May Bring (without Joe Cocker) 40,000 Headmen (without Joe Cocker) Dear Landlord Something’s Coming On Do I Still Figure in Your Life Feelin’ Alright Just Like a Woman Let’s Go Get Stoned I Don’t Need No Doctor I Shall Be Released Hitchcock Railway Something to Say With a Little Help from My Friends

Country Joe & The Fish



Al igual que algunos otros artistas del Woodstock Festival Country, Joe & The Fish también aparecieron en el otro gran festival de música de los Estados Unidos de esa época: el Monterey International Pop Festival en 1967. Country Joe & The Fish reanudó el festival después de la tormenta del domingo alrededor de las 18.

El set completo de Country Joe & The Fish

Rock & Soul Music (Thing Called) Love Not So Sweet Martha Lorraine Sing, Sing, Sing Summer Dresses Friend, Lover, Woman, Wife Silver and Gold Maria The Love Machine Ever Since You Told Me That You Love Me (I’m a Nut) Short Jam (instrumental) Crystal Blues Rock & Soul Music (Reprise) “Fish” Cheer > I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag

Janis Joplin



Janis Joplin y su antigua banda Big Brother & the Holding Company ganaron fama en el Monterey International Pop Festival 1967. A fines de 1968 dejó la banda para seguir su carrera en solitario. Por supuesto, Janis terminó en Woodstock junto con un conjunto completo de músicos. Tocó en la noche del sábado y terminó el domingo a las 2.

El set completo de Janis Joplin

Raise Your Hand As Good as You’ve Been to This World To Love Somebody Summertime Try (Just a Little Bit Harder) Kozmic Blues Can’t Turn You Loose Work Me, Lord Piece of My Heart Ball and Chain

Ten Years After



La banda británica Ten Years After subió al escenario a las 20. Eran conocidos por su rock pesado y los solos largos de guitarra y batería. Pero lo que podría haber sido una actuación inolvidable falló debido a razones técnicas: la alta humedad hizo que los instrumentos se desafinaran, la grabación de sonido falló parcialmente y el equipo de cámara sólo pudo filmar la última canción, "I'm Going Home ”, una actuación intensa que fue uno de los mejores momentos de Woodstock.

El set completo de Ten Years After

Spoonful Good Morning Little Schoolgirl Hobbit I Can’t Keep from Crying Sometimes Help Me I’m Going Home

The Band



Una de las bandas más apreciadas, The Band, comenzó a las 22. Eran conocidos por su excelente Folk-Rock. The Band solo tenía un álbum a mano hasta ese momento: el álbum de culto Music From Big Pink, lanzado en 1968. Pero su música no decepcionó. Tocaron siete de las once canciones de ese álbum, en el que parecen imitar a Bob Dylan. "The Weight" es su última canción (antes del bis), una canción que se hizo famosa por la película de motociclistas Easy Rider (interpretada por el actor Peter Fonda, quien falleció ayer).

El set completo de The Band

Chest Fever Don’t Do It Tears of Rage We Can Talk Long Black Veil Don’t You Tell Henry Ain’t No More Cane on the Brazos This Wheel’s on Fire I Shall Be Released The Weight Loving You Is Sweeter Than Ever

Johnny Winter



Johnny Winter era una leyenda del blues de Texas. Tocó en Woodstock a la medianoche. Fue un electrizante set de 65 minutos de su blues eléctrico característico, resaltado por la guitarra deslizante y solos increíbles. "Leland Mississippi Blues", "Mean Mistreater" y el sorprendente "Mean Town Blues" (probablemente lo más destacado del espectáculo) son composiciones de sus dos primeros álbumes. El resto son versiones de los famosos artistas de Blues y Rock 'n' Roll: una versión larga de "You Done Lost Your Good Thing Now" de BB King, un maravilloso "I can't stand it" (Bo Diddley ) o el clásico de Chuck Berry "Johnny B. Goode" como bis. Es cuestionable si el público podría captar bien su música a esta hora, pero es recordado como un concierto muy bueno.

El set completo de Johnny Winter

Mama, Talk to Your Daughter Leland Mississippi Blues Mean Town Blues You Done Lost Your Good Thing Now > Mean Mistreater I Can’t Stand It (with Edgar Winter) Tobacco Road (with Edgar Winter) Tell the Truth (with Edgar Winter) Johnny B. Goode

Sly & The Family Stone



Muy tarde el sábado por la noche, o más bien el domingo por la mañana, llegó Sly & The Family Stone: 3.30. Dirigidos por Sly Stone, fueron pioneros del Funk-Rock, junto con algunos elementos psicodélicos y gospel. La banda estaba compuesta blancos y negros por igual y hombres y mujeres, lo que no era tan habitual en ese momento. A pesar de su aparición tardía, Sly & The Family Stone sonaron frescos y poderosos. El espectáculo de Woodstock es ampliamente considerado como una de sus mejores actuaciones.

El set completo de Sly & The Family Stone

M’Lady Sing A Simple Song You Can Make It If You Try Everyday People Dance To The Music Music Lover I Want To Take You Higher Love City Stand!

Blood, Sweat & Tears



Blood, Sweat & Tears tenía un sonido distintivo de R&B que ganó gran popularidad en los años 60. Sus primeros álbumes fueron bien recibidos y no fue una gran sorpresa que también terminaran en Woodstock. Comenzaron alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo al lunes. Así que ya era el 18 de agosto, el último día del festival.

El set completo de Blood, Sweat & Tears

More and More Just One Smile Something’s Coming on More Than You’ll Ever Know Spinning Wheel Sometimes in Winter Smiling Phases God Bless the Child And When I Die You’ve Made Me So Very Happy

Crosby, Stills & Nash (and Young)



Comenzaron su toque con una frase particular: "Esta es solo la segunda vez que actuamos frente a la gente. Estamos terriblemente asustados". Abrieron con "Suite: Judy Blue Eyes" antes de lanzarse a una versión plagada de armonías de "Blackbird "de los Beatles. Su segundo espectáculo fue un bautismo de fuego en el Festival de Woodstock. La grabación de CSNY de la canción de Joni Mitchell que conmemora a Woodstock más tarde se convertiría en un éxito y la grabación más asociada con el festival.

El set completo de Crosby, Stills & Nash (and Young)

Suite: Judy Blue Eyes Blackbird Helplessly Hoping Guinnevere Marrakesh Express 4 + 20 Mr. Soul I’m Wonderin’ You Don’t Have to Cry Pre-Road Downs Long Time Gone Bluebird Revisited Sea of Madness Wooden Ships Find the Cost of Freedom 49 Bye-Byes

Paul Butterfield Blues Band



En 1965 y 1966, hicieron sus legendarios álbumes con la formación original: el homónimo Paul Butterfield Blues Band y Este-Oeste. Entre otros, también tocaron en el Monterey International Pop Festival 1967. Paul Butterfield Blues Band tocó en las horas de la mañana del lunes 18. Se cree que la hora de inicio fue las 6.

El set completo de Paul Butterfield Blues Band

Born Under a Bad Sign No Amount of Loving Driftin’ and Driftin’ Morning Sunrise All in a Day Love March Everything’s Gonna Be Alright

Sha Na Na



Sha Na Na era un acto de Rock & Roll que tenía bailarines en el escenario. Incluso para 1969 eran anacrónicos, centrándose en la música y los atuendos de los años 50. El grupo fue fundado en 1968 y no tenía un contrato cuando tocaron en Woodstock. Fueron el penúltimo acto de Woodstock y los siguió Jimi Hendrix. Actuaron a las 7.30.

El set completo de Sha Na Na

Get A Job Come Go With Me Silhuettes Teen Angel Jailhouse Rock Wipe Out Blue Moon (Who Wrote) The Book of Love Little Darling At The Hop Duke Of Earl Get A Job (Reprise)

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix y su banda eran conocidos con varios nombres. Pero la banda era sólo un apoyo, ya que la atracción era el propio Hendrix, considerado por muchos como el mejor guitarrista de la historia. La banda fue programada como la última presentación del festival, el domingo por la noche. Debido a varios retrasos, finalmente tocaron el lunes por la mañana, a las 9, cuando la mayoría de la audiencia ya se había ido.

El set completo de Jimi Hendrix