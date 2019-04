¿Respetan los infieles argentinos la Semana Santa?

Miles de estudios y encuestas demuestran cada día lo diferentes que son las mujeres de los hombres. Este último estudio realizado por Victoria Milan, una de las webs líderes mundiales en relaciones extramatrimoniales, pretendía mostrar si hombres y mujeres registrados en esta plataforma para tener un affair, tienen en cuenta fiestas religiosas como la de Semana Santa en la que se supone que deberían evitar relaciones sexuales, y mucho más fuera de su matrimonio.

El equipo de Victoria Milan encuestó a un total de 2.635 hombres y 1.478 mujeres con una cuenta activa en esta web de citas para personas casadas o comprometidas, y los resultados demuestran que el espíritu religioso de Semana Santa no les influye a la hora de buscar un affair.

La encuesta se llevó a cabo en 22 países diferentes de Europa y América -como Argentina-, donde la Semana Santa se celebra anualmente. El ayuno parece ser haber pasado a la historia, y así lo confirmó el 87,2% de los hombres y el 91,1% de estas mujeres. Sorprendentemente para un 12,8% de ellos la Semana Santa parece seguir siendo importante y aprovechan para realizar los ayunos.

Sin embargo, cuando se les preguntó por si evitarían ser infieles durante la Semana Santa, solo el 9,2% de ellos dijo que sí, lo que nos deja con un abismal 90,8% de hombres infieles que utilizarán las vacaciones de Semana Santa para tener un affair. Por otro lado, las mujeres parecen estar algo más divididas en esta cuestión, y casi la mitad de las 1.478 usuarias de Victoria Milan preguntadas dijo que sí dejaría de ser infiel a su pareja durante Semana Santa (49,6%), aunque a una pequeña mayoría le dará igual este periodo religioso y familiar (50,4%).

Principales razones por las que los infieles engañan durante la Semana Santa

La web de citas extramatrimoniales Victoria Milan también preguntó a estos usuarios de diferentes nacionalidades por qué evitarían o no ser infieles durante la Semana Santa, y la mayoría de las respuestas (46,1% de hombres y 36,1% de mujeres) muestran que no se consideran religiosos y no les importa la Semana Santa más que para tener varios días libres.

Sin embargo, a pesar de ello, el 26,4% de las mujeres infieles afirma que dejará de engañar a sus parejas porque son días para pasarlos con la familia y no para tener sexo con otras personas fuera de su pareja. Por otro lado, solo al 3,9% de ellos le importa esos días familiares y ni siquiera tiene una razón clara por la que engañar o no a sus parejas, simplemente lo harán. De hecho, el 17,1% de estos hombres confirman que seguirán siendo infieles durante la Semana Santa porque a su amante no le gustará estar sin sexo durante esos días.

Así que da igual que tu pareja sea religiosa o no, esta Semana Santa podría utilizar el tiempo libre para saltarse los planes de familia y ver a su amante.