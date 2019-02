El matrimonio la arruinó. Esa es la conclusión a la que ha llegado la española Nastasia Urbano, obligada a dormir en las calles de Barcelona, mientras añora sus tiempos de supermodelo millonaria, cuando viajaba por toda Europa requerida por todas las casas de moda.

Nastasia Urbano, tapa de Vogue.

Urbano, de 57 años, nació en Suiza, aunque su carrera la comenzó en Barcelona, la ciudad de sus padres, donde conoció al fotógrafo Fabrizio Ferri, con quien alcanzó la fama que le permitió trabajar para marcas de primer nivel mundial.

"Viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces, me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez hecho Europa, vas a Nueva York a probar", recuerda en una entrevista con El Periódico.

BIZCONGO - Mode https://t.co/XAhjrcPXJM — La Mode Made in RDC (@bourgois_eric) 6 de febrero de 2019

Nastasia Urbano a vécu une véritable descente aux enfers ! Elle retrace sa vie dans un article bouleversant. L'ex-mannequin chouchou de l'industrie de la mode est aujourd'hui sans abri et dort dans...

"Creo que fui la primera chica que firmó un contrato multimillonario por anunciar ropa. Me daban un millón de dólares al año por 20 días de trabajo, eso durante tres o cuatro años. Esas cantidades de dinero en esa época solo las ganabas cuando hacías productos de belleza", agrega la mujer, que fue portada de Vogue, rostro del perfume Opium de Yves Saint Laurent y de Revlon, y que asegura que en esa época fue "amada por todos".

Tal fue su fama, que la maniquí española se codeó con celebridades de Hollywood: "Yo cenaba un día con Jack Nicholson, otro día con Andy Warhol. O con Roman Polansky, o con Harrison Ford. Estuve en fiestas con Melanie Griffith, con Don Johnson, con Simon y Garfunkel".

De top model en Nueva York a sintecho en Barcelona: la historia de Nastasia Urbano https://t.co/65pjX295R4 pic.twitter.com/i1gX6NDW3K — Otro Mundo (@OtroMundoMD) 31 de enero de 2019

El ocaso

Sin embargo, esa vida de lujo tocó a su fin, algo que Urbano atribuyó a su matrimonio, que duró siete años, en los que destinó sus ahorros "de forma ciega" a los proyectos de su esposo. En este sentido, asegura que su marido "todo lo pagaba" con el dinero de ella. "Al segundo día de conocerlo quiso que le comprara un BMW y yo, como una tonta, le hice el cheque. Estaba enamorada", reconoce, asegurando que él no la quería.

Ante las complicaciones, desde el año 2000, Urbano comenzó a "trabajar de forma temporal", cuidando a personas, pero lo que ganaba "no era nunca suficiente". También vivió de los fondos que tenía en una cuenta en un banco francés, pero nada le fue suficiente como para dejar atrás los problemas.

Nastasia Urbano.

Con el paso de los años perdió todo y ahora no tiene dinero ni siquiera para pagar un alquiler, por lo que ha sido desalojada hasta tres veces. "Si tenía para pagar el piso, no tenía para comer o no podía pagar la luz o el agua", comenta la exmodelo, que cuando no duerme en casas de amigos, deambula por las calles de Barcelona con su "carrito", sus "cuatro cosas" y pasa las noches en los vestíbulos de los bancos.

La exmodelo, de 57 años, que triunfó en las pasarelas de Nueva York, está arruinada, Ahora vive entre cajeros automáticos y casas de amigos y sufre una fuerte depresión.

Nastasia Urbano, de ‘topmodel’ a dormir en las calles de Barcelona



La exmodelo, de 57 años, que triunfó en las pasarelas de Nueva York, está arruinada, Ahora vive entre cajeros automáticos y casas de amigos y sufre una fuerte depresión. pic.twitter.com/J4TZLntyOU — Moises Lopez (@chapoisat) 2 de febrero de 2019

No obstante, Urbano aspira a que su futuro sea diferente, por lo "único bueno" que tuvo su matrimonio: sus dos hijos. "Quiero que mis hijos me vean bien. Quiero recuperarme como persona para estar a su altura, que estén orgullosos de mí. Quiero que vivan su vida sin preocupaciones. Que no sufran más por mí. Pero tienen un padre que no es nada y una madre que vive en la calle", afirma.

"Quiero vivir, no sobrevivir", dice la exmodelo, agregando que está "cansada" de "pedir dinero". "La gente a mi alrededor se aparta, todos se van y no me extraña", concluye la modelo española.

Solidaridad

Frente a estas dificultades, sus amigos están dispuestos a ayudarla. "Nastasia sigue siendo la misma mujer dulce, simpática, generosa y noble que cuando tenía 20 años", cuenta Daniel Mirabal, que ha lanzado una campaña en la plataforma Go Fund Me con la que busca recaudar 6.000 euros. De esa forma, en solo dos días, ya fueron donados casi 2.000 euros.

La historia de la top model Nastasia Urbano a quien el amor la dejó viviendo en la calle https://t.co/Hu6tGtMZag pic.twitter.com/WiY1kg2O9w — Diario La Libertad (@LaLibertadCo) 5 de febrero de 2019

En tanto, algunos de sus excompañeros han manifestado su sorpresa por la situación y expresan su intención de ayudarla. "Me ha dejado en shock", comenta Ruth Schuler, quien compartió la agencia Group con Urbano. "Jamás esperábamos esto y menos de ella. Nosotras estábamos a nivel princesa, pero ella estaba a nivel diosa", recuerda.

Por su parte, el exmodelo y actual responsable de un atelier de costura en Barcelona, Hernando Herrera, asegura que la exsupermodelo aún tiene mucho por dar. "Podría hacer muchas cosas, no solo de modelo, sino también dar conferencias, charlas de moda y un sinnúmero de actividades", sostiene, por lo que se mostró dispuesto a "volver a formarla y a hablar con fotógrafos y agencias para que vuelva a trabajar".

RT.