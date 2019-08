¿Qué mejor que un adolescente para hablarle a otro? #DDT

Seguro el lector ya vió suficientes charlas TED en la web. Charlas que inspiran mediante interlocutores con grandes historias y un discurso armado con una ecuación que revolucionó para siempre las presentaciones en público. Luego de las charlas TED vinieron las TEDx y ahora también las TED ed. En Mendoza es una moda que adoptan decenas de escuelas y que tanto docentes como estudiantes festejan con entusiasmo.

En el estudio de MDZ Radio, estuvieron cuatro estudiantes del colegio Martin Zapata que este viernes tiene su presentación oficial de este taller TED Ed, junto al psicólogo Mauricio Girolamo y el sociólogo Octavio Stacciola.

A partir de una serie de encuentros, los estudiantes de la escuela le dieron forma a sus propias ideas y aprendieron a comunicarlas con el estilo TED.

La profesora de Inglés Belen Fernandez, es la encargada de acompañar a los alumnos en la planificación e implementación de los encuentros de aprendizaje y la posterior presentación de la charla final, ante una audiencia.

Este viernes chicos van a dar sus charlas y con mucha emoción nos contaron que lejos del bullying, sus compañeros y compañeras apoyan muchísimo durante el proceso.

También aprovechamos para hacer un "focus group" y les preguntamos de todo: sobre política, sus opiniones respecto a las PASO, los valores que priorizan de los políticos, que les preocupa del mundo, etc. Nos encontramos con jóvenes preocupados por la realidad en que vivimos y un futuro que para todos es incierto.

No voté por no sentirme preparada y me preocupa que en dos años mi voto sea obligatorio"