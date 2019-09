Qué es la Luta Livre, el arte marcial brasileño que se puede practicar en Mendoza

Escuchar hablar de Luta Livre hoy en Mendoza no es algo que sorprenda. Al menos si se ha escuchado acerca de las llamadas artes marciales mixtas y la renovación que las mismas han aportado a los diversos deportes de contacto.

Pablo Save profesor de Brazilian Luta Livre, explica de qué se trata desta actividad.

Contanos de qué se trata esta actividad

La Luta Livre es un arte marcial de origen brasileño, surgido en los años 50’ en Río de Janeiro y Sao Pablo, entre luchadores que experimentaban formas de combate cuerpo a cuerpo. En este tipo de arte marcial se busca someter al rival a través de técnicas de derribos, palancas, estrangulación, etc.

¿Quien lo puede practicar?

Si bien es un Arte marcial de competencia, no significa que no se pueda practicar de forma recreativa. Cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, lo puede realizar con grandes beneficios para su calidad de vida, salud física y mental. Para su práctica no hay límite de edad, sexo o condición física, sólo se requiere estar en perfectas condiciones de salud y no poseer lesiones incapacitantes.

Has llegado hace muy poco de dar clases en Rusia y Kazajistán. Contamos de qué se trata

Nuestra escuela también tiene academias en Rusia y Kazajistán, fui a capacitar a los profesores que están a cargo de esas filiales. También di seminarios abiertos para cualquier tipo de lucha de piso y tomé exámenes de graduación.

Tenemos la suerte de contar con excelentes profesores que se capacitan permanentemente, lo cual permite a nuestra escuela mantener un alto nivel de enseñanza y de competición, acorde a estándares de exigencia internacional. Tanto en Rusia como en Kazajistán, tienen un circuito muy grande de competición y entrenan de forma muy disciplinada. Entre mis alumnos que asistieron a mis clases, tuve el honor de contar con la presencia de Kirill Shikhov, un campeón de ADCC, (Abu Dhabi Combat Club) - Submission Wrestling World Championship, una de las competencias más importantes del mundo que convoca a atletas profesionales del más alto nivel en lucha en piso. Fue muy gratificante para mí poder compartir mis conocimientos y mi experiencia en estos países tan lejanos, donde sorprende el compromiso y la seriedad con que se consagran al estudio de este deporte. Sin duda, en ambos países, la lucha forma parte de su cultura.

¿Por que hacer Luta Livre?

Los motivos son diversos: a algunas personas les interesa la competencia en torneos, a otras la defensa personal, ya que la Luta Livre es muy eficaz a la hora de resolver o evitar las situaciones de agresión como las que lamentablemente vivimos a diario en la calle. Mujeres y hombres adoptan también la Luta Livre como una forma de entrenamiento físico con el objetivo de lograr una buena resistencia cardiovascular y un fortalecimiento global del cuerpo. La Luta Livre, incluso, presenta una ventaja respecto al entrenamiento que propone la del gimnasio con aparatos, ya que no entrena los músculos de manera aislada, permitiendo conseguir conexiones musculares más fuertes y mejor coordinadas.

Otro motivo por el que algunos practican Luta Livre, es simplemente, para poder desestresarse. Como todo arte marcial, la Luta Livre permite liberar tensiones y lograr que la mente se conecte con el cuerpo. En este sentido, también resulta una práctica ideal para los niños, aportándoles una gran disciplina, mejorando su autoestima e inculcándole valores de compañerismo, responsabilidad y respeto por los demás.

¿Dónde se pueden tomar clases en Mendoza?

Las clases se dictan en el “Club del Parque”, en Palamares Open Mall - Tel. 2615577910