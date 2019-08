Qué buen disco: un viaje a los sonidos de los '60 de la mano de Tarantino

Te recomendamos en nuestra sección QUE BUEN DISCO, un listado de canciones para escuchar durante este fin de semana

Quentin Tarantino no es solo conocido por sus películas, sino también por la selección musical que utiliza para ellas como "Pulp Fiction", "Kill Bill" entre otras, donde siempre nos sorprende con bandas y canciones de artistas quizás no tan conocidos por nosotros.

En esta oportunidad te recomiendo la banda sonora de "Once Upon a Time...In Hollywood, un viaje a los sonidos de los 60, tan característicos del folk Americano, rockabilly y rock and roll.

Una lista de canciones que pasan desde Deep Purple, Bob Seger, The Village Calles o Simon and Garfunkel hasta Los Bravos y me detengo en esta última banda, un grupo español de música rock nacido en los años 60. Se trata de una de las pocas bandas de pop rock español que han tenido repercusión internacional, esto gracias a la canción Black Is Black (llegó al número 2 de la lista de ventas del Reino Unido y número 4 en USA), en la película de Tarantino aparece una canción llamada “Bring a Little Lovin’” que vaya sorpresa la hemos escuchado hasta el cansancio pero en castellano y ni se imaginan por quien?, eso se lo dejo para que lo descubran uds mismos, ingresen al spotify de MDZ Radio.

Escuchá la playlist

Tema por tema