¡Qué buen disco! Un disco nuevo para los amantes del soul

Los amantes del Soul están para bienes con la reciente aparición, hoy en mi sección ¡Qué buen disco! te presento esta joya titulada Blue eyed soul, de los Simply Red, banda legendaria de los 80 que vuelve intacta luego de 4 años.

Un disco compuesto por diez canciones con toques de pop y rythm and blues que ya se aprecian en el sencillo adelantado Thinking of you, melodía, sonido dulce, ritmo, cuantas cosas que le hacen falta a la música de hoy!

Grabado en Londres en los British Grove Studios (propiedad de Mark Knopfler), el álbum tiene como referencias musicales el funk y el soul de James Brown, Curtis Mayfield, Wilson Pickett, Dyke and the Blazers, con vientos estilo Tower Of Power.

Mick Hucknall a sus 59 años comenta: "El estudio tiene una acústica especial para grabar soul y blues. Grabamos todos juntos las canciones, buscando ese solido antiguo de los directos. Tiene muy pocos recordings".

"Podría hacer uno de esos álbumes oscuros y reflexivos recordando mi vida, algo que la gente tiene a hacer a cierta edad, pero quería pasar un buen rato"

Quisiera recomendarte una canción, ¡pero me gustan todas! Quisiera que escuches el disco y me des tu opinión, te dejo a continuación el playlist de Spotify.