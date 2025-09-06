Prónostico sábado: Mendoza arranca el fin de semana con ascenso de temperatura y alerta en cordillera

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza tendrá un sábado con cielo despejado y leve ascenso de temperatura.

Condiciones estables en cordillera y cielo despejado en el llano: así arranca el sábado en Mendoza.

Mendoza comienza el fin de semana con condiciones climáticas estables y un leve ascenso térmico. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional(SMN), este viernes se espera una jornada con cielo poco nublado y vientos suaves del sector noroeste. Las temperaturas oscilarán entre los 3° de mínima y los 15° de máxima, con heladas parciales durante la madrugada y primeras horas del día.

En la zona cordillerana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con estabilidad en alta montaña, lo que favorece las condiciones para el tránsito en pasos fronterizos. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que el panorama podría cambiar en las próximas horas.

Pronóstico: el domingo se esperan nevadas en cordillera y cielo cubierto en el llano Para el domingo 7 de septiembre, el SMN anticipa un día nuboso, con temperaturas levemente superiores: mínima de 4° y máxima de 16°. En el llano, el cielo estará cubierto desde la mañana, mientras que en la cordillera se prevén precipitaciones débiles y nevadas a partir del mediodía, extendiéndose hasta la noche.

montaña nieve nubes clima tiempo temperatura agua deshielo (2) Domingo con cambio de condiciones en alta montaña: el pronóstico indica nevadas desde el mediodía. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Estas condiciones podrían afectar la circulación en los pasos internacionales, especialmente en zonas de alta montaña. Se recomienda consultar el estado de rutas y caminos antes de viajar, y seguir las actualizaciones del SMN y Vialidad Nacional.