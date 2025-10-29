Pronóstico en Mendoza: vuelven los días primaverales con sol y 24°C

Después del frío del inicio de semana, el SMN anticipa un miércoles con ascenso de la temperatura, poca nubosidad y una máxima de 24°.

La primavera empieza a hacerse sentir nuevamente en Mendoza. Tras una seguidilla de mañanas frías y máximas muy bajas para esta época del año, este miércoles el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un notorio ascenso de la temperatura, con una máxima de 24° y una mínima de 6°.

El día se presentará con poca nubosidad, aunque podría estar parcialmente nublado por momentos. A primera hora se mantendrán heladas parciales, sobre todo en sectores rurales, pero hacia la tarde el ambiente será mucho más templado y agradable. En cordillera, se esperan nevadas, mientras que el sudoeste provincial podría tener algunas precipitaciones aisladas durante el día.

mendoza tiempo panoramicas pronostico (1).JPG Por la mañana, el cielo en Mendoza estará nublado, pero después del mediodía comenzará a despejarse. ALF PONCE / MDZ Qué dice el pronóstico para el resto de la semana De a poco, la primavera vuelve a instalarse en Mendoza: