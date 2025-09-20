Pronóstico en Mendoza: poco cambio térmico y tormentas aisladas en el cierre del día

Este sábado 20 de septiembre, Mendoza se prepara para una jornada algo inestable. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el día arrancará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que no se moverán demasiado: una mínima de 12°C y una máxima que rondará los 24°C. El viento, moderado y proveniente del sur, será el compañero constante de quienes salgan a disfrutar del aire libre.

Pero como suele suceder en esta época del año, el clima guarda sorpresas. Hacia la noche, se esperan tormentas aisladas, que podrían alterar los planes de quienes pensaban cerrar el día al aire libre. Además, en la zona cordillerana, se anticipan nevadas, un recordatorio de que el invierno aún no se despide del todo.

Pronóstico, clima, calor, primavera-3 Hacia la noche, el pronóstico anticipa tormentas aisladas en el llano y nevadas en alta montaña. MILAGROS LOSTES - MDZ

El Servicio Meteorológico Nacional coincide en lo general, aunque también agrega que las ráfagas de viento por la mañana en algunas partes de la provincia podrían alcanzar los 50 km/h. Mientras que por la tarde se espera un día parcialmente nublado y por la noche, finalmente, las probabilidades de lluvia aumentan hasta un 40%, con tormentas que podrían aparecer de forma aislada.