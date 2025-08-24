Preocupante alerta por tormentas para Buenos Aires y otras provincias: qué zonas están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos que afecta a la costa atlántica bonaerense, la Patagonia y otras regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por fuertes vientos para este domingo en distintos puntos del país.

Este domingo, gran parte del país se encuentra bajo alerta amarilla por vientos fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La provincia de Buenos Aires, especialmente la costa atlántica, es una de las zonas más comprometidas, aunque no la única. La Patagonia y otras regiones del centro y norte argentino también están alcanzadas por la advertencia.

Cuáles son las zonas más afectadas del país por los fuertes vientos En el sur bonaerense, el SMN detalló que los vientos provienen del sector oeste y registran velocidades de entre 35 y 55 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 80 km/h. Estas condiciones pueden generar complicaciones en la circulación y en actividades al aire libre.

mapa_alertas (3) SMN La alerta amarilla se extiende además al sur del país, incluyendo Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén, donde se esperan ráfagas intensas en las próximas horas. También se verán afectadas zonas de La Pampa, Salta y Jujuy, lo que amplía el alcance del fenómeno meteorológico.

Así azota el viento en Bariloche Fuertes Vientos En El Sur Del País El Sistema de Alerta Temprana advierte que este tipo de fenómenos implica un riesgo moderado para la población, por lo que se recomienda asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y circular con precaución.