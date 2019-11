Preocupación en El Challao por la escasez de agua potable

Los problemas de abastecimiento de agua potable que afectan a zonas del Gran Mendoza agravaron la delicada situación que se vive en El Challao, donde Aysam restringió las dotaciones en camiones cisterna y muchas familias temen quedarse sin ese recurso líquido, pese a que recientemente se acordó priorizar al distrito lasherino.

En la prestadora estatal manifestaron, por su parte, que las restricciones obedecen a la escasez de agua en el dique Potrerillos y los problemas de reservas en la planta potabilizadora Alto Godoy, aunque sostienen que se está garantizando lo acordado en la última reunión con los vecinos.

Ante la falta de un servicio de agua potable en red, los 15.000 habitantes de El Challao son abastecidos mediante camiones cisterna gracias a un convenio firmado hace cuatro años por Aysam y la Municipalidad de Las Heras y que hace unos meses se renovó con la promesa de ampliar las fuentes de abastecimiento para garantizar la cobertura. Según ese acuerdo, la empresa estatal dispone exclusivamente vehículos con capacidad de 8.000 litros para trasladar agua en diez viajes diarios cada uno, mientras que el municipio se encarga de la logística y la administración de cupos mediante tickets y los vecinos asumen el costo del ticket y el flete.

Por ejemplo, un vecino que vive en el loteo Alto Challao, uno de los más cercanos al casco histórico de la localidad, paga alrededor de 700 pesos por una carga de Aysam para llenar su tanque cisterna. El costo se encarece según la distancia de la vivienda y la dificultad para trasladar el líquido.

Si bien este acuerdo se venía cumpliendo con cierta regularidad, desde hace un mes se acotó el abastecimiento a los habitantes del distrito lasherino. “El convenio era una solución viable, pero el servicio se redujo en un 80% hasta dejarnos solo con dos viajes diarios. Por este problema, cada vez más vecinos se quedaban sin servicio”, explicó a MDZ el presidente de la Unión Vecinal Villa del Challao, Jorge Muñoz.

Los más afectados son los habitantes de los once condominios ubicados al oeste del casco urbano del distrito, sobre las primeras estribaciones del piedemonte. Allí funcionan solo tres pozos de agua: dos pertenecientes a un par de barrios privados y otro de carácter público que es explotado por la empresa Aguas del Challao. Sin embargo, no son suficientes para garantizar la cobertura, por lo que muchos dependen de la provisión de Aysam para cubrir sus necesidades.

El enojo aumentó cuando corrieron rumores que en Alto Godoy sí se garantizaba la provisión de agua para el riego de espacios públicos: “Supimos que se cargaban camiones de 20.000 litros destinados al riego de plazas, cuando estamos en medio de una crisis hídrica y a nosotros se nos retacea el agua”, señaló Muñoz.

Por la gravedad de la situación, vecinos del distrito se reunieron el lunes pasado con el vicepresidente de Aysam, Gerardo del Río, donde expusieron lo ocurrido y pidieron que sean prioridad en el despacho de los camiones cisterna. “Del Río justificó las restricciones al explicarnos que había una baja de cota en el dique Potrerillos y nos prometió que lo iba a corregir”, aclaró Muñoz.

Aunque se acordó el traslado de diez camionadas por día y al principio se normalizó la cobertura, los vecinos aseguran que nuevamente tienen problemas de abastecimiento. “Hay más de 60 familias con atrasos en las entregas y tememos quedarnos sin agua en cualquier momento. Pedimos que nos prioricen como prometieron”, es el reclamo generalizado de los vecinos que hablaron con MDZ.

La respuesta de la prestadora

El vicepresidente de Aysam, Gerardo del Río, explicó a MDZ que la restricción en la entrega de agua potable para El Challao obedece a “los problemas de producción de agua que tenemos producto de la falta de los deshielos necesarios en Potrerillos, cuya planta está produciendo al 50% de su capacidad”.

“Esto nos ha afectado en la provisión de agua para todo el Gran Mendoza, con problemas graves desde hace veinte días en sectores de Capital, Las Heras y Luján de Cuyo”, añadió.

Sobre la reunión que mantuvo con los vecinos del distrito el lunes 11 de noviembre, Del Río confirmó el compromiso de Aysam en cumplir con el traslado de hasta diez camiones diarios con el condicionante de suspender la entrega de agua en horario del mediodía, porque “en la tarde hay un mayor consumo en la población y si perdemos reservas en Alto Godoy, cae la presión en las redes de agua potable y se corta el servicio”.

“Como medida de emergencia priorizamos la carga de camiones para El Challao y de hecho hoy (por ayer) repartimos doce camionadas y extendimos el horario de entrega. Es un gran esfuerzo teniendo en cuenta que las otras alternativas de abastecimiento como el pozo en la Rotonda del Avión, son descartadas porque se le encarece mucho el flete a los vecinos y les resulta antieconómico”, aseguró el funcionario.

A su vez, Del Río desmintió la supuesta prioridad para regar espacios verdes: “En Alto Godoy no hacemos cargas para riego de espacios públicos, ya que los municipios tienen sus propios cargadores en perforaciones de agua cruda no apta para consumo humano. Habilitar esa posibilidad sería una locura e irresponsabilidad”. En ese sentido, sostuvo que “los camiones que salen de la planta son únicamente para abastecer de agua potable a sectores de Las Heras, Capital y Godoy Cruz (estos dos últimos con una sola carga diaria) que no poseen el servicio en red”.

“Entiendo el reclamo de los vecinos, pero la problemática del agua los afecta tanto a ellos como a nuestros clientes por redes. Esperamos recuperar los niveles de reserva en Alto Godoy para que podamos restablecer paulatinamente las entregas en su totalidad”, concluyó.